Trafik Cezaları Artırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trafik Cezaları Artırılıyor

Trafik Cezaları Artırılıyor
01.02.2026 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri tartışmaya devam edecek.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek.

TBMM'de bu hafta Genel Kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel Kurul, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Geçen haftalarda ilk 17 maddesi kabul edilen teklife göre; tescil plakasının farklı okunmasına ya da okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç ise 30 gün süreyle trafikten menedilecek. Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 ton 500 kilogramdan fazla motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle ehliyetleri geri alınacak.

CEZALAR ARTIRILACAK

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek. Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar ise 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek. Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan ehliyetleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

KOMİSYON ÇALIŞMALARI

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, salı günü 'Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler Raporu'nu görüşmek üzere toplanacak. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Ayrımcılığın Önlenmesi Alt Komisyonu ise Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti yetkililerini dinleyecek. Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda ise katip üye seçimi yapılacak. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, çarşamba günü Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Bolu Ceza İnfaz Kurumları ile Kırşehir Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporlarını inceleyecek ve ceza infaz kurumlarına ilişkin yol haritasını belirleyecek. Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, çarşamba günü Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği ile Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı yetkilileri sunum yapacak.

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanı sıra salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Partilerin grup başkan vekilleri de gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Politika, Trafik, Son Dakika

Son Dakika Politika Trafik Cezaları Artırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor
Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme Kredi kartı ve kredilere kapsamlı düzenleme
İşte futbol bu Galibiyet 9010’da geldi İşte futbol bu! Galibiyet 90+10'da geldi
Fenerbahçe transfer şova devam ediyor Bir yıldıza daha ’’Tamam’’ dedirttiler Fenerbahçe transfer şova devam ediyor! Bir yıldıza daha ''Tamam'' dedirttiler

12:45
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
11:13
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır
10:55
Pedofili dosyasından Mamdani’nin annesinin de görüntüleri çıktı
Pedofili dosyasından Mamdani'nin annesinin de görüntüleri çıktı
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:19
Meydan savaşı gibi Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 13:52:26. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik Cezaları Artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.