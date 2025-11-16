Trafik Güvenliğini Tehdit Eden Sürücü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trafik Güvenliğini Tehdit Eden Sürücü Yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
Trafik Güvenliğini Tehdit Eden Sürücü Yakalandı
16.11.2025 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trafik Güvenliğini Tehdit Eden Sürücü Yakalandı
Haber Videosu

Bakan Yerlikaya, Kırıkkale-Çorum yolunda trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücünün yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırıkkale- Çorum yolunda ailesi ile birlikte seyahat eden kişinin önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün yakalandığını duyurdu.

O ANLARI PAYLAŞTI, "GEREKEN YAPILDI" DEDİ

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kişinin görüntülerini paylaşarak, "Kırıkkale-Çorum yolunda ailesi ile birlikte seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren E.D. isimli sürücü yakalandı.

Gereği yapıldı. Bu görüntülerde; ailesiyle birlikte seyahat eden vatandaşımızın önünü keserek, korku ve paniğe neden olan araç sürücüsünün yaptığı davranış asla kabul edilemez. Trafik; kimsenin zorbalık gösterisi yapacağı yer değildir. Bir sürücünün dikkatsizliği, öfkesi veya sorumsuzluğuyla masum insanların hayatıyla oynayacağı yer, hele hiç değildir" dedi.

"112'YE BİLDİRİN, BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Yerlikaya ayrıca, "İlk kez yeni trafik kanunu teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen veya yol kapayan sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır.

Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, vatandaşlarımızın canını hiçe sayan bu kişileri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız" ifadelerini kullandı.

O anları paylaştı, 'Gereken yapıldı' dedi
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Kırıkkale, Politika, Güvenlik, Güncel, trafik, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Güvenliğini Tehdit Eden Sürücü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü’nün ifadesi ortaya çıktı Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı
Galatasaray’dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar
Eski sevgilisi Yasemin’i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı
Mardin’de sel Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı Mardin'de sel! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı
Robbie Williams’tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor
2026 yılında asgari ücret ne kadar olur İşte masadaki 4 rakam 2026 yılında asgari ücret ne kadar olur? İşte masadaki 4 rakam
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek Gündem olan iddiaya yanıt Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt
Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’a son görev Ailesine “Cuma günü yanınızdayım“ demiş Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'a son görev! Ailesine "Cuma günü yanınızdayım" demiş

21:20
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bahis soruşturması hakkında yeni açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bahis soruşturması hakkında yeni açıklama
21:13
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
20:28
Milli Takımda Sakatlık Şoku: 3 Futbolcu Antrenmana Çıkmadı
Milli Takımda Sakatlık Şoku: 3 Futbolcu Antrenmana Çıkmadı
20:13
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama
19:58
Kızılcık Şerbeti ile ilgili “hijyen“ iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı
Kızılcık Şerbeti ile ilgili "hijyen" iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı
19:48
Barcelona’nın golcü hedefi Victor Osimhen
Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen
18:47
Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
18:16
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar Nedeni de bir o kadar ilginç
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
18:13
Liverpool’un hedefi Wilfried Singo Tarihi bonservisi gözden çıkardılar
Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar
18:00
Suriye’de ortalık karıştı YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor
17:22
Şanlıurfa’daki göçük faciasında kahreden detay İkisi de çocuktu
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 21:33:46. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik Güvenliğini Tehdit Eden Sürücü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.