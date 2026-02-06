Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek - Son Dakika
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek

06.02.2026 17:23
TBMM'de kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu değişikliğiyle birlikte trafik güvenliğini tehlikeye atan birçok ihlal için cezalar ciddi oranda artırıldı. Yeni düzenlemeye göre yaya yollarında bisiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosiklet kullananlara 5 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bisiklet yolu bulunmasına rağmen taşıt yolunu kullananlar, yan yana bisiklet sürenler ve güvenlik kurallarını ihlal edenler de aynı cezayla karşılaşacak.

TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle yaya yollarında bisiklet, scooter ve motosiklet kullanımına 5 bin lira ceza getirilirken, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlaller için yaptırımlar ağırlaştırıldı.

YAYA YOLUNDA ARAÇ KULLANANA 5 BİN LİRA CEZA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik öngören teklifin 6 maddesi daha kabul edildi. Yeni düzenlemeyle yaya yollarında bisiklet, elektrikli scooter, motorlu bisiklet ve motosiklet kullanımı yasaklandı. Bu yasağı ihlal eden sürücülere 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

BİSİKLET VE SCOOTER KURALLARI SERTLEŞTİ

Kabul edilen maddelere göre bisiklet yolu bulunan yerlerde taşıt yolunu kullananlar, bir şeritte yan yana birden fazla bisiklet sürenler ve güvenlik kurallarına uymayan sürücüler de 5 bin lira ceza ile karşılaşacak. Düzenleme, yayalara ayrılan alanlarda güvenliğin artırılmasını hedefliyor.

YÜK VE AĞIRLIK İHLALLERİNE 60 BİN LİRAYA KADAR CEZA

Yük taşıma kurallarını ihlal edenlere yönelik cezalar da artırıldı. Özel izne tabi yüklerin izinsiz taşınması, gabari dışı yükleme yapılması veya yükün güvenli şekilde sabitlenmemesi durumlarında 60 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Tehlikeli madde ve konteyner taşıyan araçlarda bu ihlallerin tespiti halinde ceza 20 bin liraya kadar çıkacak. Ağırlık sınırını aşan araçlara ise yük fazlalığı oranına göre 10 bin liradan 60 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

"DUR" İHTARINA UYMAYANA AĞIR YAPTIRIM

Denetim noktalarında "dur" ihtarına uymayan ve tartı kontrolünden kaçan sürücüler de 60 bin lira idari para cezası ile cezalandırılacak.

KIŞ LASTİĞİ VE KAR ZİNCİRİ ZORUNLULUĞU

Yeni düzenlemeyle kış lastiği kullanımı, illerin hava ve iklim koşullarına göre zorunlu hale getirildi. Bu kurala uymayan araç işletenlerine 6 bin lira ceza kesilecek. Karlı ve buzlu havalarda kamyon, çekici ve otobüslerde kar zinciri bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirildi. Zincir kullanmadığı için trafiğin aksamasına neden olan ağır vasıta sürücülerine 24 bin lira ceza uygulanacak.

DRİFT VE TEHLİKELİ SÜRÜŞLERE REKOR CEZA

Akrobatik hareketler yapan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine 46 bin lira ceza kesilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları trafikten men edilecek. Aynı ihlalin 5 yıl içinde tekrarlanması halinde sürücü belgeleri iptal edilecek. İzinsiz yarış düzenleyenlere 16 bin lira, yarış yapan sürücülere ise 46 bin lira ceza verilecek ve ehliyetlerine 2 yıl el konulacak.

PAYLAŞIMLI SCOOTER İŞLETMECİLİĞİNE YENİ ŞART

Elektrikli scooter işletmeciliği yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yetki belgesi alması zorunlu olacak. Yetki belgesi olmadan faaliyet gösterenlere 86 bin 900 lira idari para cezası uygulanacak.

DENETİMLER SIKILAŞACAK

Kabul edilen düzenlemeyle trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı caydırıcılığın artırılması hedeflenirken, uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte denetimlerin de sıkılaştırılması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Şahabettin Kural Şahabettin Kural:
    Yanlış anlamayın amaç para cezası değil kurallara uymak..yersen 23 19 Yanıtla
    kamer tekeş kamer tekeş:
    her ulkede kurallara uymayanlara para cezasi verilir..Bize özgü degil.Kurallara uy,ceza odeme! 13 2
  • My52y93. My52y93.:
    Her yerde bisiklet yolu maalesef yok bisikletle trafiğe girse kaza, yaralanma ve ölüm riski var buna nasıl bir çözüm üretilecek 4 1 Yanıtla
  • qds7crnh9q qds7crnh9q:
    tabi canım bisiklet sıcotur müş esenyurt da trafik ğe kapalı meydanda motorlar yaya ya korna çalıyor kızıyor yol vermiyor insanlara 2 0 Yanıtla
  • 20040951 20040951:
    bisiklet yolu mu var 0 0 Yanıtla
  • 1031192 1031192:
    Bisiklet yolundan giden yayalara ceza yokmu, bisiklet yolundan gidemiyoruzki 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.