"Trafik kazalarında ölümlerin yüzde 50'si ilk 30 dakikada gerçekleşiyor" - Son Dakika

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Gör. Özlem Demir, Türkiye'deki trafik kazalarında ölümlerin yüzde 50'sinin ilk 30 dakika içinde gerçekleştiğini belirterek, "İlk yardımı yapanların zamanı çok sınırlıdır; o yüzden çabuk olmak ve bilinçli şekilde müdahalede bulunmanın büyük önemi var" dedi.

Trafik ve İlkyardım Haftası nedeniyle Türkiye'deki trafik kazalarındaki ilkyardım uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Özlem Demir, "Verilere göre ölümlerin yüzde 10 kadarı kazadan sonraki ilk 5 dakikada, yüzde 50'si ise ilk 30 dakika içinde gerçekleşiyor. Bu nedenle trafik kazası sonrası yaralanmalarda yapılacak olan ilk yardımın hayati derecede önemi var. İlk yardım çoğu durumda ilk kazazedelerin hayatta kalmasını sağlıyor" dedi. Trafikte araç kullanan sürücülerin temel ilk yardım bilgisine sahip olmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Demir, "İlk yardımı yapanların zamanı çok sınırlıdır; o yüzden çabuk olmalı ve bilinçli şekilde müdahalede bulunmalılar" dedi.

Öğr. Gör. Özlem Demir, ilk yardımın hangi sırayı takip etmesi gerektiği konusunda, "İlk yardıma olay yerinin doğru değerlendirmesi, önlemlerin alınması ve güvenliğin sağlanması ile başlanmalıdır. Bu sayede diğer riskler ortadan kaldırılarak kazazedenin durumuna odaklanmak mümkün olur. Sonrasında 112'ye kazayla ilgili bilgi aktarılmalı" bilgilerini verdi.

112'YE KAZAZEDE SAYISI VE DURUM HAKKINDA BİLGİ VERİLMELİ

İlk yardım gerektiren herhangi bir durumla karşılaşıldığında ihtiyaca yönelik ilk yardım uygulamalarının yapılabilmesi için acil çağrı merkezi 112'nin aranması gerektiğini hatırlatan Özlem Demir, "Arayan kişi önce kendini tanıtmalı ve aradığı numarayı belirtmeli, ardından kesin yer veya adres bilgisini vermelidir. Olay yerinin yakınındaki bilindik yerler konusunda bilgi verilmesi sağlık ekiplerin ulaşımını kolaylaştıracaktır. Sonrasında olay tanımlanmalı, kazazede sayısı ve durumu hakkında bilgi verilmeli ve ilk yardım uygulaması yapılmış ise ne yapıldığı aktarılmalıdır. Karşı taraftaki görevli tarafından 'Tamam' denmeden önce telefon kapatılmamalıdır" diye konuştu. Demir, bilgilendirmenin doğru yapılmasının ilkyardım uygulamaları basamağının en önemli adımı olduğunun altını çizdi.

16 SAATLİK EĞİTİMLE İLK YARDIM SERTİFİKASI ALINABİLİR

Doğru ve bilinçli ilk yardım için eğitim almanın önemini vurgulayan Özlem Demir, " Sağlık Bakanlığı'nın yetki verdiği her sağlık merkezinde ilk yardım eğitimine katılarak sertifika almak mümkün. 16 saatlik eğitim alan adaylar sınavda başarılı olmaları halinde sertifikaya hak kazanırlar" dedi.

Öğr. Gör. Özlem Demir, bu merkezlerde alınan eğitimleri ise şöyle sıraladı:

"Temel ilk yardım uygulamaları, hasta/yaralı değerlendirmeleri, temel yaşam desteği, kanamalarda ve yaralanmalarda müdahaleler, şok ve koma durumundaki hasta/yaralıya müdahaleler ve acil durumlarda taşıma teknikleridir."