Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 5 yaralı
Son Dakika Güncel Trafik kazası: 5 yaralı

Trafik kazası: 5 yaralı

6 saat önce

İstanbul Altunizade'de, arıza yapan cenaze nakil aracındaki tabutu başka bir cenaze aracına koymak isteyen aile yakınlarına bir motosikletin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

İstanbul Altunizade'de, arıza yapan cenaze nakil aracındaki tabutu başka bir cenaze aracına koymak isteyen aile yakınlarına bir motosikletin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyreden İBB'ye ait 34 NZ 4522 plakalı cenaze nakil aracının, Altunizade'de arıza yapması nedeniyle, cenazeyi almaya 34 NL 1249 plakalı cenaze nakil aracı geldi. Tabutun yerini değiştiren aile yakınlarına, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 VZ 662 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile Çağatay Büyükceren, Hüseyin Yolaç, Emre Kaya, Baran Akagündüz yaralandı. Haber verilmesi üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrasında trafik akışının tek şeritten sağlanması nedeniyle yolda bir süre yoğunluk yaşandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Trafik kazası: 5 yaralı

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul-8 yıl sonra gelen telefonla yeniden doğdu
İmamoğlu tartışma yaratan 'Kahramanın Yolculuğu' kitabı hakkında konuştu: Kendimi 'kahraman' diye tanımlamıyorum Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 13:43:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trafik kazası: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]