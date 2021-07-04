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Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu - Son Dakika

Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu

04.07.2021 18:59

Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu -Araçta sıkışan annesine yaralı kızı "Buradayım anne" diye moral verdi Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında...

Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu

-Araçta sıkışan annesine yaralı kızı "Buradayım anne" diye moral verdi

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan Fatma S. acılar içinde eşini ve çocuklarını sorarken, yaralı olarak araçtan çıkan kızı Yasemin A. "Buradayım anne, buradayım" diyerek annesinin başında biran olsun ayrılmadı.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 43. kilometresi Sarayhan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da Mersin istikametine seyreden Mustafa S. idaresindeki 33 AEJ 55 plakalı Volkswagen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şereflikoçhisar'dan Hatay'a tuz taşıyan Bilal K. yönetimindeki 42 FFF 78 plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu tırın sol arka tekeri patlarken hurdaya dönen otomobilde sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Fatma S. (58), Yasemin A. (37), Leyla Nur A. (17), Buse Nur A. ve Miraç A. yaralandı. Yaralı Fatma S. aracın ön koltuğunda sıkışırken kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri gerçekleştirdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de otomobilde sıkışan Fatma S.'yi kurtarma çalışması başlattı.

'Buradayız anne, burada"

Bu sırada yaralı olarak araçtan çıkan Fatma S.'nin kızı Yasemin A. Annesinin başından bin an olsun ayrılmadı. Acılar içinde araç içerisinde kıvranan kadın acılarını bir kenara bırakıp yaralı haliyle çocuklarını ve eşini sordu. Bu sırada başında kurtarma çalışmasını takip eden yaralı kızı Yasemin A. "Anne buradayım. Anne onlarda burada, buradayız" diyerek annesine moral verdi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ve AFAD ekipleri yaptığı ortaklaşa çalışmayla sıkışan yaralı kadını kısa sürede sıkıştığı yerde kurtararak araç içerisinde çıkarttı. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla eşi ve çocuklarının kaldırıldığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı anlatan tır şoförü Bilal K. İse, "Aniden bir patlama sesiyle, lastik patlama sesiyle beraber dikiz aynasına baktım. Araba arkadan bizim arabaya vurmuş. Sora direksiyon hakimiyetini kaybetti birde yandan vurdu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu
Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu

Şereflikoçhisar, Otomobil, Aksaray, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sıkıştığı araçta acılarını bir kenara bırakan yaralı kadın çocuklarını ve eşini sordu - Son Dakika


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