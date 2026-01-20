Trafik Kazasında Emsal Ceza - Son Dakika
Trafik Kazasında Emsal Ceza

Trafik Kazasında Emsal Ceza
20.01.2026 20:38
Kuşadası'nda Yusuf Kaya'nın ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü 4 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıl önce meydana gelen trafik kazasından bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybeden Yusuf Kaya davasında mahkeme kararını verdi. Emsal nitelikteki kararda otomobil sürücüsü, 4 yıl 8 ay 10 gün hapse mahkum edildi.

Kaza, 20 Eylül 2021 tarihinde Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikleti ile seyir halinde ilerken Görkem Efekan Culum'un arkadan çarpması sonucu otomobil altında kalarak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü 37 yaşındaki Yusuf Kaya ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Aydın'a sevk edilen Kaya, yaklaşık bir haftalık yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Culum, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Culum emniyetteki ifadesinde, "Bir aracı sollamak isterken muhtemelen yerde bulunan taşa çarptım. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Sol tarafımdaki kaldırıma çarptım. Direksiyon kilitlendiği için sonrasında çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsüne nasıl çarptığımı hatırlamıyorum. Motosiklet sürücüsünün yanına gidince durumunun kötü olduğunu gördüm. Ben de kötü oldum. Şahsın başında kask yoktu" dedi.

Olayın ardından aile, Kuşadası Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak kazanın araştırılmasını istedi. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otomobil sürücüsü Culum hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 'taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi. İddianame Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Ailenin avukatı Varol Turbay, otomobil sürücüsünün alçılı haldeki olay yerinde çekilmiş fotoğrafını ortaya çıkartıklarını ifade ederek, "Sağ eli atelle sarılı ve uyuşukluk yapan ağrıkesici hapla araç kullanmak adeta ölüme davetiye çıkarmaktır. Zanlı kendi kendini çektirdiği fotoğrafla ele verdi. Ölüm taksirle değil" diyerek itiraz etti.

Kuşadası 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen karar sonrası Avukat Varol Turbay'ın itirazı üzerine Adli Tıp 2. İhtisas Kurulu konu ile ilgili bir rapor hazırladı. Raporda Culum'un alçı tedavisi bittikten ve çıkarıldıktan sonra araç kullanımının uygun olduğu, alçılı şekilde araç kullanamayacağı vurgulandı. Olay yeri fotoğrafları ve sürücünün kolundaki alçı ile kullandığı ilaçlarla ilgili hazırlanan rapor İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Dairesi tarafından incelenerek sonuca bağlanan kararda, "raporda alçılı elle ve uyuşukluk yapan ağrı kesici hapla araç kullanmak ölüme davetiye çıkarmaktır" denildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından görülen davada, tam 5 yıl sonra mahkeme kararını verdi. Culum 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılandı. Sanık, 4 yıl 5 ay 10 gün hapse çarptırıldı. Karar, Kaya ailesinin avukatı tarafından İzmir Bölge Adliyesi 19. Ceza Dairesinde istinafa taşındı. İstinaf incelemesi sonucunda üst hadden verilen cezayla 3 aylık tedbir hükümlerine hükmedilerek toplam 4 yıl 8 ay 10 güne çıkarılarak kesin olarak onanmasıyla dosya sonuçlandı. Ayrıca ek olarak sürücü belgesinin 5237 sayılı TCK'nın 53/6. maddesi gereğince cezanın tümüyle infazından itibaren taktiren 1 yıl 6 ay süre ile geri alınmasına da karar verildi. Kesinleşen kararın ardından hapis cezası alan Görkem Efekan Culum (28) İstanbul'un Bakırköy ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili konuşan Avukat Varol Turbay, "Alçılı el ile araç kullanmaya bilinçli taksirden ceza arttırılarak karar verildi. Bu Adli Tıp raporu Türkiye'de bir ilk oldu. Emsal olacak. Eli sargılı, parmağı kırık, ayağı alçılı gibi durumlarda araç kullanmak bilinçli taksir olarak cezayı arttıracak. Böyle olmasaydı sanık 2 yıl altı ceza alıp, cezası da ertelenecekti. Avrupa'da bazı ülkelerde yüksek topuklu bayan ayakkabısı, kalın tabanlı kar botu veya kalın montla dahi araç kullanılması halinde yaptırım düzenlenmiş. Biz de ise ayağı alçılı ve koltuk değneğiyle araç kullananlar var. Ancak bu karardan sonra daha dikkatli olunması gerekecek. Bu kararı istinaf ettik. Çünkü sanık asli kusurlu en az 6 yıl ceza alması gerekirdi" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

