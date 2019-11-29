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Trafik kazasında hayatını kaybeden polis toprağa verildi

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde izin dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Trafik kazasında hayatını kaybeden polis toprağa verildi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde izin dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren polis memuru Yunus Emre Güngör için Aktaş beldesinde tören düzenlendi.

Güngür'ün naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi.

Törene, Güngör'ün yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve vatandaşlar katıldı.

Niğde'ye izne gelen Güngör, dün ailesiyle Şanlıurfa'ya dönerken Suruç ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti.

Şanlıurfa, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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