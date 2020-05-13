Trafik polisinin 'dur' ihtarına uymayan gençler motosiklet devrilince yakayı ele verdi - Son Dakika

Antalya'da trafik polislerini yaklaşık 6 kilometre peşinden koşturan gençler, motosikletlerinin devrilmesi sonucu yakalandı. Gençlere sürücü belgesi, plaka, muayene bulunmaması, 'dur' ikazına uymama, kırmızı ışık, şerit ihlali ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ihlali sebebiyle toplam 12 bin 946 lira idari para cezası uygulandı.



Çetin Emeç Caddesi'nde kırmızı ışıklarda yanına gelen trafik polislerini görünce kaçmaya başlayan 2 gencin bulunduğu plakasız motosiklet, trafik polislerinin dur ihtarına uymayarak yoluna devam etti. Antalya Caddesi'nde kırmızı ışık ihlali yaparak Hisar Caddesi'ne dönen gençler, Eski Hisar Mahallesi'ne ters şeritten girip polisten kaçmayı sürdürdü. Gençlerin kullandığı motosiklet, Çevreyolu köprüsü yakınlarında 9528 sokakta devrildi. Ayağı motosikletin altında kalan motosiklet sürücüsü O.C. trafik ekiplerince yakalanarak olay yerine gelen ekiplere teslim edilirken, motosiklette yolcu olarak bulunan ve adının S.D. olduğu belirlenen arkadaşı ise kaçarak izini kaybettirdi.



Motosiklet sürücüsüne sürücü belgesiz motosiklet kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, motosikletin plakası ve muayenesinin bulunmaması, kırmızı ışık ve şerit ihlali yapmak suçlarından toplam 6 bin 646 TL para cezası uygulandı. Ayrıca Şelale Polis Karakoluna götürülen motosiklet sürücüsü O.C. ve karakola gelerek teslim olan arkadaşı S.D.'ye 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal suçundan 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı. Her iki gence kesilen toplam ceza miktarı 12 bin 946 lira oldu. - ANTALYA