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Trafik polisinin öğrenciler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı - Son Dakika

Trafik polisinin öğrenciler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı

19.01.2022 19:02

Kar yağışı ve tipi nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Van'da bir trafik görevlisinin öğrenci servisini itmeye çalışırken yaşadığı zor anlar cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yüzlerce yerleşim yerinin yolu kapandı, çok sayıda araç da yolda mahsur kaldı.

YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE YARDIM ETTİ

Fırtınaya rağmen görevlerini sürdüren trafik polisleri, Edremit ilçesinin Erdemkent Mahallesi'nde rampada yolda kalan araç sürücülerine yardım etti. Bu sırada bir öğrenci servisini itmeye çalışan polis memuru, zor anlar yaşadı.

TRAFİK POLİSİNİN ZOR ANLARI

Fırtınanın zaman zaman savurduğu trafik polisi, öğrenci servisini iterek ilerlemesine yardımcı oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Cep telefonları kaydetti! Trafik polisinin öğrenciler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı
Cep telefonları kaydetti! Trafik polisinin öğrenciler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı
Cep telefonları kaydetti! Trafik polisinin öğrenciler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı
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Edremit, Tragger, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafik polisinin öğrenciler için yaptığı fedakarlık duygulandırdı - Son Dakika


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