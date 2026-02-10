Trafikte Dans Eden Kadın Gözaltına Alındı - Son Dakika
Trafikte Dans Eden Kadın Gözaltına Alındı

Trafikte Dans Eden Kadın Gözaltına Alındı
10.02.2026 18:11
Bebek'te aracıyla durup dans eden Gizem K., polisi görünce kaçmaya çalıştı ancak yakalandı.

BEBEK'te aracıyla yolda ilerleyen Gizem K. (29), bir anda caddede durarak trafiği kapattı. Polis ekiplerinin uyarısına rağmen gitmeyen ve aracından da inmeyen kadın dans etmeye başladı. Kornaya basıp ruj süren kadın çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi. Kadın sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşiktaş Bebek'te meydana geldi. İddiaya göre 31 AB 333 plakalı aracıyla yolda seyreden Gizem K., caddede aracıyla durarak trafiği kapattı. Polis uyarılara rağmen yolda ilerlemeyen sürücünün aşağı inmesini istedi. Ancak araçtan inmeyen kadın içeride dans etmeye başladı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Uzun süre kornaya basıp ruj süren kadın olay yerine çekici ve itfaiye ekibi gelince araçtan inerek kaçmak istedi. Kadın sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, emniyete götürülen kadının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

