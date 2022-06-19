Traktörle ot toplamak isteyen genç kız şarampole yuvarlanarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Traktörle ot toplamak isteyen genç kız şarampole yuvarlanarak yaşamını yitirdi

19.06.2022 20:04

Muğla'da ailesine ait traktörle ot toplamak için ormana giden 22 yaşındaki Kıymet Tozcu, virajı alamayınca 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlanarak yaşamını yitirdi.

Bodrum ilçesinde 22 yaşındaki Kıymet Tozcu, kullandığı ailesine ait traktörle ot toplamak için ormana gitti. Tozcu, dönüş yolunda virajı alamayıp, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, savrularak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı.

Traktör şarampole yuvarlandı, sürücü Kıymet öldü

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde muhasebecilik yaptığı öğrenilen Tozcu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kıymet Tozcu'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Traktör şarampole yuvarlandı, sürücü Kıymet öldü
Traktör şarampole yuvarlandı, sürücü Kıymet öldü
YORUMLAR
500
15 yıl hapisle aranan hükümlü Bodrum'da yakalandı 15 yıl hapisle aranan hükümlü Bodrum'da yakalandı Bodrum'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı Bodrum'da farklı suçlardan aranan şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Traktörle ot toplamak isteyen genç kız şarampole yuvarlanarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:04 Traktörle ot toplamak isteyen genç kız şarampole yuvarlanarak yaşamını yitirdi
19:56 Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
19:56 Paredes'ten itiraf: Messi, Barça'dayken beni öldürmek istedi!
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
18:04 Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 20:18:33. #1.12#
SON DAKİKA: Traktörle ot toplamak isteyen genç kız şarampole yuvarlanarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement