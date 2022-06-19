Savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kıymet Tozcu'nun cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde muhasebecilik yaptığı öğrenilen Tozcu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Traktörle ot toplamak isteyen genç kız şarampole yuvarlanarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

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