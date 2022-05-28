Trakya Belediyeler Birliği eğitimleri devam ediyor

Trakya Belediyeler Birliği tarafından birlik üyesi belediyelere yönelik organize edilen "Online Eğitim Programları" sürüyor.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı içerisinde personelin gelişimlerine yönelik çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere gerçekleştirilen yaklaşık 130 eğitim çalışmasıyla bu alanda bu zamana kadar en yüksek oran yakalandı.

2022 yılında da eğitim hizmetlerini aralıksız sürdüren Trakya Belediyeler Birliği'ne üye yerel yönetimlerde görevli personel tarafından oldukça benimsenen, katılım ve iştirak anlamında yoğun ilgi ve destek gören eğitim programları kapsamında, belediyelerden gelen konu talepleri ve öneriler öncelikli olarak değerlendirilip, görevlendirilen uzman eğitmenler tarafından personel ile paylaşımları sağlanıyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Trakya Belediyeler Birliği ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, eğitim ve diğer faaliyetler ile ilgili olarak çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Albayrak, salgın döneminin yavaş yavaş durağan hale gelmesiyle, faaliyetlere daha istekli ve her zaman olduğu gibi bilinçli ve kontrollü devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Birliğimizce tasarlanan ve her geçen zaman daha etkin hale gelen program takvimimiz çerçevesindeki eğitim organizasyonlarıyla yerel yönetimlerimizin hizmet kalitesinin de daha yüksek seviyelere çıktığını görüyoruz. Trakya Belediyeler Birliği olarak üye belediyelerimize eğitim alanında her zaman en iyi hizmeti vermek için çaba gösterdik. Çizgimizi bozmadan aynı güven ve özveriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni dönemimizde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle personelimize, belediyelerimize ve ayrıca bölgemize verdiğimiz değeri ortaya koyduğumuzu belirtmek istiyorum."