Trakya'da buğday hasadı başladı - Son Dakika

Türkiye'de ekmeklik buğday üretiminin yüzde 3'lük bölümünün karşılandığı Edirne'de buğday hasadına başlandı.

Geçen hafta etkili yağışlar nedeniyle önceki yıllara göre geç başlayan hasat, sıcak ve güneşli havada devam ediyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, AA muhabirine, Edirne'de bu yıl 1 milyon 250 bin dekar alanda buğday yetiştirildiğini söyledi.

Yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan hasadın yüzde 30'unun tamamlandığını belirten Bayazıt, "İl ve ilçe müdürlüğü ekiplerimizce hasat kontrollerimiz devam ediyor. Dane kayıpları kontrol ediliyor, üreticilerimiz bu konuda bilgilendiriliyor." dedi.

Bayazıt, hasadın temmuz ortasında sona ermesini beklediklerini ifade etti.

Edirne'de geçen yıl 1 milyon 304 bin dekar alanda 497 bin 94 ton buğday üretimi gerçekleştiğini aktaran Bayazıt, şöyle konuştu:

"İlimiz, Türkiye ekmeklik buğday üretiminin yüzde 3'lük bölümünü karşılamakta, bu üretim oranıyla iller sıralamasında 8. sırada yer almaktadır. Anız yangınları konusunda çiftçilerimize dikkatli olmaları çağrısı yapıyor, 2020 hasat döneminin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."

Değirmenyeni köyünde çiftçi Metin Küçükduvan da bu yılki verimin geçen yıllara oranla düşük olduğunu söyledi.

Verimin dekar başına 200-400 kilogram arasında değiştiğini belirten Küçükduvan, "Mayıs ayı kurak geçti, son dönemdeki yağışlar buğdayları biçmemizi geciktirdi. Bu da kaliteyi düşürüyor ve işçiliği zorlaştırıyor. Hasat ülkemiz ve çiftçimiz için bereketli ve hayırlı olsun." dedi.

Öte yandan bu yıl Tekirdağ'da 1 milyon 900 bin dekar, Kırklareli'nde de 230 bin dekar alanda buğday yetiştiriliyor.