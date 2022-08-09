Trakya'da ilaçlanan mısır tarları, tırtıllardan temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da ilaçlanan mısır tarları, tırtıllardan temizlendi

09.08.2022 10:09
Trakya'da ilaçlanan mısır tarları, tırtıllardan temizlendi

Trakya'da ilaçlanan mısır tarları, tırtıllardan temizlendi Mısır tarlalarında 'çayır tırtılı' istilası erken müdahaleyle önlendi Edirne'de ayçiçeğinin yanı sıra mısır tarlalarında da görülen çayır tırtılları, erken müdahaleyle yayılmadan önlendi.

Trakya'da ilaçlanan mısır tarları, tırtıllardan temizlendi

Mısır tarlalarında 'çayır tırtılı' istilası erken müdahaleyle önlendi

EDİRNE - Edirne'de ayçiçeğinin yanı sıra mısır tarlalarında da görülen çayır tırtılları, erken müdahaleyle yayılmadan önlendi.

Edirne'de Kurban Bayramı'nda ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılıyla mücadele çerçevesinde süren çalışmalar olumlu sonuç verdi ve çayır tırtılı istilası sona erdi. Ancak son dönemde kent genelinde bazı mısır tarlalarında da çayır tırtılı görüldü. Hızlıca başlatılan çalışmalar sonucu mısır tarlalarında da nadir görülen çayır tırtılı mücadelesinde başarılı sonuç alındı.

"Tarlalar tamamen arındırıldı"

Trakya bölgesinde zirai drone ile tarım arazilerinde ilaçlama yapan Ömer Kaymaz, her gün gelişen teknolojiyle birlikte ekinlere zarar vermeden havadan ilaçlama yaptıklarını belirterek, "Biz bölgenin ilaçlama ihtiyacını karşılıyoruz. Ekinler belli bir düzeye geldikten sonra traktörlerle ile ilaçlamak mümkün olmuyor. Bizlerde yeni teknoloji zirai insansız hava araçlarıyla bize gelen talepler doğrultusunda zararsız bir şekilde ilaçlamalarımızı havadan yapıyoruz. Bu sorunun görüldüğü birçok bölgede ilaçlamalarımızı yaptık inşallah tarlalarımız tamamen kurtulur. Biz bölge çiftçisiyle görüştüğümüzde ciddi boyutta tırtılların mısır tarlalarında görülmediği söylendi. Zaten yaptığımız ilaçlamalar da etkisini gösterecek diye düşünüyorum. Tabi tarlalarda bu tırtıl türlerinin erken tespit edilmesi sayesinde erken müdahale imkanı oluştu bu şekilde havadan ilaçlama yapılarak kesin sonuç elde edebiliyoruz" dedi.

"Ayçiçekler tamamen ilaçlandı"

Trakya'da bütün ayçiçek tarlalarında ilaçlama yapıldığını ifade eden Kaymaz, "Ayçiçeği tarlalarının ilaçlama yapılan bütün bölgelerinde istilacı türlerden arındırılmış, temizlenmiş durumda. Bölgede de artık tırtılların kalmadığını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
AK Parti'li Aksal'dan, CHP'li Gürkan'a 'Sayın Cumhurbaşkanım' tepkisi AK Parti'li Aksal'dan, CHP'li Gürkan'a 'Sayın Cumhurbaşkanım' tepkisi
Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Kurban Bayramı, Edirne, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da ilaçlanan mısır tarları, tırtıllardan temizlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 16:09:11. #1.13#
SON DAKİKA: Trakya'da ilaçlanan mısır tarları, tırtıllardan temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş