Trakya'da Kovid-19 vaka artışı Kırklareli ve Tekirdağ'da devam etti - Son Dakika

Trakya'da Kovid-19 vaka sayıları, önceki haftanın verilerine göre Kırklareli ve Tekirdağ'da artış gösterdi, Edirne'de düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Ocak illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Verilere göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen 527,51 'lik vaka sayısı 468,41'e düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de, temmuz ortalarında artış görüldü. Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz-6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Son zamanlarda yükselen grafik çizen vaka sayıları son verilere göre düşme eğilimi gösterdi.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar, son verilere göre arttı.

Kırklareli'nde, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 843,43'ten 910,88'e yükseldi.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 547,61'den 707,54'e çıktı.

Trakya'da son 2 ayda vaka sayısı değişimi şöyle: