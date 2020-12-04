Bursa Acemler polis noktasından detaylar

Eskişehir meydan ve caddelerinden görüntüler

Polisin denetim görüntüleri

BURSA/ESKİŞEHİR - Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla Bursa'da vatandaşların alışveriş için tercih ettiği mekanlar, kalabalık olarak bulunduğu meydanlar, caddeler ve yollar, sessizliğe büründü. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirirken, Acemler'deki uygulama noktasında da trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Öte yandan, kısıtlama öncesi fırınlarda kısa süreli de olsa yoğunluk yaşandı.

Eskişehir

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu gözlendi. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.