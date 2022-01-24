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Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton 470 kilo yem bırakıldı - Son Dakika

Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton 470 kilo yem bırakıldı

24.01.2022 09:27
Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton 470 kilo yem bırakıldı

Kırklareli ve Tekirdağ'da yaban hayvanları için karla kaplı alanlara 2 ton 470 kilogram yem bırakıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ'da yaban hayvanları için karla kaplı alanlara 2 ton 470 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırklareli ve Tekirdağ Şube Müdürlüklerince, kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde, yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki Ganos Dağı eteklerine hayvanlar için 1 ton 900 kilogram karma yem bırakıldı.

Kırklareli'nde ise 570 kilogram yem Demirköy, Kofçaz ve Dereköy Sınır Kapısı yakınlarına bırakıldı.

Bölgede av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton 470 kilo yem bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton 470 kilo yem bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trakya'da yaban hayvanları için doğaya 2 ton 470 kilo yem bırakıldı - Son Dakika
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