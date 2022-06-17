Tekirdağ 'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 201 bin 143 öğrenci tatile girdi.

Uysal, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların, gençlerin Türkiye 'nin geleceği olduğunu belirterek, karne alan öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Okullarda karne heyecanı yaşandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.