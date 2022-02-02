Trakya'nın "kuş cenneti" Meriç Deltası yaklaşık 40 bin kuşa ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Meriç Deltası binlerce göçmen kuşu barındırıyor.

İpsala ve Enez ilçeleri arasında bulunan, Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan Meriç Deltası, binlerce kuşun yaşam alanı olarak dikkati çekiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Edirne Şubesi ekiplerince yapılan 2022 yılı Kış Ortası Su Kuşu Sayımlarında Gala Gölü'nün de içerisinde yer aldığı Meriç Deltası'nda yaklaşık 40 bin su kuşunun yaşadığı tespit edildi.

Sayımda küçük kuğu, ötücü kuğu, sessiz kuğu, flamingo ve pelikan türleri başta olmak üzere birçok kuş türü gözlendi.

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle bir kısmı buzla kaplanan Gala Gölü'nde yiyecek bulmakta zorlanan göçmen kuşlar, bölgedeki çeltik arazilerine yöneldi.

Arazide toplu halde yiyecek arayan binlerce kuş, seyirlik görüntü oluşturdu. Bölgedeki su kanalları da göçmen kuşlar için önemli bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.

"Bu sene binlerce kuğu, pelikan ve flamingo geldi"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, Meriç Deltası'nın kuş göç yolları üzerinde önemli bir köprü görevi gördüğünü söyledi.

Türkiye'de görülen 494 civarındaki kuş türünün 350'den fazlasının Türkiye'de kuluçkaya yattığını belirten Kaya, Gala Gölü Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarda ise 216 civarında kuş türü bulunduğunu ifade etti.

Bölgenin, Türkiye ve dünyanın önemli kuş yaşam alanlarından olduğunu anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Kuzeydeki sulak alanların donmasıyla besin sıkıntısı çeken kuğular, pelikanlar, flamingolar ve birçok su kuşu güneye doğru gelir, en uygun ortam da Gala Gölü olunca burada konaklarlar. Burada uygun yaşam alanını bulur ve rahatsız edilmezler. Bu sene binlerce kuğu, pelikan ve flamingonun gelmesiyle gölde ayrı bir güzellik yaşanıyor. Milli park 5 binden fazla flamingoyu misafir ediyor. Bu sayı bazı yıllar 10 bine yaklaşıyor."

Kaya, dünyada ve Türkiye'de sulak alanları korumak için son 30 yılda çeşitli adımlar atıldığını belirtti.

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Ramsar Sözleşmesi (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme) gibi çeşitli uluslararası sözleşmeler imzalanarak ulusal eylem planları hazırlandığını söyleyen Kaya, atılan adımların sulak alan ve biyolojik çeşitlilik kaybını bir miktar yavaşlatmış olsa da tamamen durdurmaya yetmediğini ifade etti.

Meriç Deltası'nı da tehdit eden sorunların olduğunu belirten Kaya, sözlerini, "Gerekli koruma tedbirleri alınsa da birçok sorun son yıllarda bu sulak alanı ve buradaki biyolojik çeşitliliği tehdit ediyor. 216 kuş türünün yaşadığı Meriç Deltası'nı gelecek nesillere aktarmak için korumak ve yaşatmak zorundayız." diye tamamladı.