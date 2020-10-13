Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği kuruldu - Son Dakika

Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği kuruldu

13.10.2020 09:17
Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği kuruldu, System.String[]

Sağlık turizmi konusunda kamunun sağladığı desteklerden yararlanmak isteyen Trakya hastaneleri Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneğini kurdu.

Sağlık turizmi konusunda kamunun sağladığı desteklerden yararlanmak isteyen Trakya hastaneleri Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneğini kurdu.

Trakya Kalkınma Ajansından (TRAKYAKA) yapılan açıklamaya göre, 2016 yılından bu yana Trakya'da sağlık turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yapan TRAKYAKA koordinasyonunda bir araya gelen Trakya hastaneleri ve bu alanda faaliyet gösteren turizm firmaları, kamu desteklerinden yararlanmak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla dernek kurdu.

Yönetim Kurulu Başkanlığına Op. Dr. Ayhan Arslan'ın seçildiği derneğin üyeleri arasında özel hastane yöneticileri, kamu sağlık yöneticileri, turizm firmaları yer alıyor.

Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği, TRAKYAKA güdümünde çalışmalar yürüterek, derneklerin yararlandığı avantajlardan, faydalanmak için faaliyetler gerçekleştireceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dernek, Trakya'da sağlık turizminin geliştirilmesi kapsamında, sağlık tesisi, turizm acentesi, tur operatörü, otel gibi kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde hareket etmesini ve rakip destinasyonlara karşı rekabet avantajı kazanmasını sağlamayı, sağlık turizmi alanında bölgenin sahip olduğu imkanları ve potansiyeli araştırma, inceleme ve geliştirmeyi, hedef pazarlara yönelik olarak yurt dışı ve yurt içi tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeyi, bölgede sunulan sağlık hizmeti kalitesini arttırmayı amaçlıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRAKYAKA Genel Sekreteri ve Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Şahin, derneğin kurulması ile önemli bir virajın dönüldüğünü ifade etti.

Şahin, sağlık turizmi, diğer turizm çeşitlerine nazaran altı kat daha fazla gelir getirici bir etkiye sahip olduğunu belirterek, "Ülkemiz sağlık turizminde üç ana dal olarak kabul edilen medikal turizm, kaplıca turizmi ve yaşlı ve engelli turizminin bir arada yapılabildiği ender ülkelerden birisidir. TÜİK rakamlarına göre 2018 yılında Türkiye'ye 551 bin 748 turist tedavi olmak amacıyla gelmiş ve toplamda 2 milyar dolar döviz bırakmıştır. Sektörün ülkemizdeki yıllık büyüme oranı yüzde 25'tir. Trakya, Avrupa ve İstanbul'a yakınlığı ve gelişmiş sağlık altyapısı ile yabancı hastaların dikkatini çekiyor. Hem özel hastaneler hem de kamu ve üniversite hastaneleri her geçen yıl daha fazla sayıda yabancı hasta ağırladı." ifadelerini kullandı.

Trakya'ya en çok hasta Yunanistan ve Bulgaristan'dan geldiğini aktaran Şahin şunları kaydetti:

"Sağlık turizmi hizmetlerinde göz, diş tedavilerinin yanı sıra, obezite cerrahi, plastik cerrahi ve genel cerrahi branşları öne çıkıyor.

Türkiye'nin diğer bölgelerinde benzer amaçla kurulan dernekler bulunuyor. Örneğin Antalya, İzmir gibi sağlık turizminin gelişmiş olduğu yerlerde dernekleşme ve devlet desteklerinden yararlanma oranları Trakya'ya nazaran yüksektir.

Bu anlamda bölgemizin geride kalmaması için ivedilikle sağlık turizmi yetki belgesi sahibi tüm hastaneleri bünyesinde toplayan bir dernek oluşumuna gittik. Bu oluşumun her aşamasında destek vermeye ve koordinasyon sağlamaya çalıştık. Sağlık turizminin bölgemizde daha iyi noktalara gelmesi için kamu, özel, STK'larımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Sağlık turizmi, Trakya Bölgesi, Turizm, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği kuruldu - Son Dakika

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