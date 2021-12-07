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Trakya Üniversitesinde "Biz de varız" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Trakya Üniversitesinde "Biz de varız" etkinliği düzenlendi

07.12.2021 11:07
Trakya Üniversitesinde "Biz de varız" etkinliği düzenlendi

Trakya Üniversitesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel etkinlik düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen "Biz de varız" programında öğrenciler drama, skeç ve müzikli gösteriler eşliğinde örnek bir farkındalık etkinliğine imza attı.

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Özel Eğitim Topluluğu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programa, öğrenci toplulukları da destek oldu.

Özel Eğitim Topluluğu ile etkinliğe destek veren öğrenci topluluklarının hazırladığı video ve gösteriler, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Ayrıca, işitme engelli bireylerin de etkinliği takip edebilmeleri için etkinlik boyunca işaret dili ile anında çeviri yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Özel Eğitim Topluluğu, işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu.

Özel Eğitim Topluluğu Başkanı Doğukan Toprak, yaptığı konuşmada özel gereksinimli bireylerin en temel ihtiyaçlarının toplum ve çevreleri tarafından anlaşılmak olduğuna vurgu yaparak, içinde yaşadıkları toplumla bütünleşmelerini sağlamanın herkesin ortak görevi olduğunu ifade etti.

Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ve Özel Eğitim Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Aynur Gıcı Vatansever de 3 Aralık'ın, tüm dünyada özel gereksinimli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve bu sorunların çözümü için yapılabileceklerin ele alındığı gün olduğunu hatırlattı.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ise herkes için yaşanabilir ve erişilebilir bir dünyanın toplumsal duyarlılığın artırılması ve farklılıklara saygı duyularak oluşacağına inandıklarını belirterek, öğrenci ve çalışanlarının yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Programda açılış konuşmalarının ardından Düşünce, Edebiyat ve Tiyatro Topluluğu'nun "Neden böyle oldu?" adlı skeç gösterisi ile başlayan etkinlikler, videolarının gösterimi ile devam etti. Gösterim sonrası, Yaşam Sahnesi Tiyatro Topluluğu üyeleri "İkizler belgeseli" adlı oyunlarıyla izleyicilerle buluştu. Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Etkileşim ve Destek Grubu'nun hazırladığı "Yardım nesnesi değil, hak öznesi" videosu ile aynı fakültede öğrenim gören Hazar Kahraman'ın konuşmasına yer verildi.

Program, Edebiyat Fakültesi öğrencisi Abdullah Çelik ve üniversitemiz müzik topluluğunun birlikte seslendirdiği müziklerle son buldu.

Trakya Üniversitesinde Biz de varız etkinliği düzenlendi
Trakya Üniversitesinde Biz de varız etkinliği düzenlendi
Trakya Üniversitesinde Biz de varız etkinliği düzenlendi
Trakya Üniversitesinde Biz de varız etkinliği düzenlendi
Trakya Üniversitesinde Biz de varız etkinliği düzenlendi

Dünya Engelliler Günü, Trakya Bölgesi, Aralık, Skeç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesinde 'Biz de varız' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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