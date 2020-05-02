Trakya'yı sarıya boyayan 'kanola', tarlaları şenlendirdi - Son Dakika
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Trakya'yı sarıya boyayan 'kanola', tarlaları şenlendirdi

6 saat önce

TRAKYA çiftçisinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola çiçekleriyle sarıya bürünen tarlalar, doğal fotoğraf stüdyosuna döndü.

Trakya'yı sarıya boyayan 'kanola', tarlaları şenlendirdi, System.String[]

TRAKYA çiftçisinin 'sarı altın çiçeği' olarak adlandırdığı, ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola çiçekleriyle sarıya bürünen tarlalar, doğal fotoğraf stüdyosuna döndü.

Trakya'da, koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde çiftçi özel izinle üretime devam ediyor. Trakya'da çiftçinin ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü kanolanın bölgedeki ekim alanları her geçen yıl genişliyor. Baharla birlikte sarıya boyayan Trakya tarlaları, hasat dönemi öncesinde doğal fotoğraf stüdyosuna döndü. Tarlalara akın eden vatandaşlar sarı çiçekler arasında fotoğraf çekilirken, güzel görüntüler ortaya çıktı.

EDİRNE'DE EKİMİ ARTIYOR

Edirne Ticaret Borsası'nın da bitkiyi alması nedeniyle, kanolanın ekim alanları Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde her geçen yıl artıyor. Kent merkezinde 2018 yılında 2 bin 300 dönüm ekilen kanola, bu yıl 11 bin dönüme yükseldi. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, borsanın ürünü alması, pazar sıkıntısı da olmayınca üreticinin kanolaya yöneldiğini söyledi. Arabacı, şöyle konuştu:

"Genel olarak kanolada 2018- 2019'da ciddi anlamda artış sağlandı. Ama 2020 yılında geçen yıla göre aşağı yukarı yüzde10'luk bir artış sağlandı şu an itibariyle. Yani bizim kanoladaki artışımız biraz buğdaydan, biraz da ayçiçeğinden alıyor alanını. Ama ayçiçeği ekilişleri de devam ediyor halen."

'KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI, ÇALIŞMAMIZDA SIKINTI YOK'

Edirneli çiftçilerin koronavirüs salgını önlemleri doğrultusunda tarlalarda üretime devam ettiğini ve hiçbir aksamanın yaşanmadığını belirten Arabacı, "Şu an itibariyle herhangi bir sıkıntımız yok çalışma açısından. Koronavirüs ile ilgili gerekli tedbirler alındı, önlemler alındı. Çiftçilerimiz zaten araziye çıktığında traktörde tek başına çalışıyor. Gerektiğinde belli mesafeyi koruyor. Üretim, çalışma açısından hiçbir aksama olmuyor. Rutin ekimlerimizi yapıyoruz. Burada sıkıntılı olarak şu var. Biliyorsunuz kış biraz kurak geçmişti. Ama şu an ilk yaz üzeri yağışlarını iyi aldık. 20 gün önce 56 kilo yağış almıştık. Dün Edirne'nin bir kısmı 10- 15 kilo gibi yağış aldı. Bunlar mevsim normallerinin üzerinde oluşan yağışlar. İnşallah bundan sonraki yağmurlar da mevsim normallerinde olur ve bir sıkıntı olmaz" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ ÇOK HASSAS DAVRANIYOR'

Arabacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın üretime çok hassasiyet gösterip bu zor günlerde çiftçiye destek verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Üretimin aksamaması adına Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Tarım Bakanımız çok hassas davranıyorlar. Sayın Valimiz biz çiftçi kuruluşları, ziraat odaları ve il müdürlükleri üzerlerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Gereken tedbirler alınıyor. Ekilişin aksamaması, üretimin adına bütün çiftçilerimiz fedakarca sahada çalışıyor ve yeterli hazırlıklarını yapıyor. Koronavirüs ile alakalı tarımda ekilişle alakalı herhangi bir aksama, boş kalacak bir alan söz konusu değil. Üretmeye devam ediyoruz, devam da edeceğiz. İnşallah bir sorun olmadan ayçiçeği, çeltik ekilişimizi yapıp sezonu tamamlayacağız. Ayçiçeği destekleri halen ödenmedi diye çiftçilerimiz soruyor. İnşallah bunu da geleceğimiz günlerde bu desteği alırız. Çiftçimizin bu hazırlık döneminde, yani masraflarının en yoğunlaştığı dönemde bu desteği de alırsak çiftçimiz bir nebze daha rahat nefes alacaktır ve üretime devam edecektir."


Trakya Bölgesi, bitkisel yağ, Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 10:41 Kaynak: DHA


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