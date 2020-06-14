Tren kazasında hayatını kaybeden makinist Ulutaş, toprağa verildi - Son Dakika

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, iki yük treninin çarpışması sonucu yaşamını yitiren makinist Mehmet Ulutaş (53), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kemerköprü Mahallesi'nde '53007' sefer sayılı Elazığ'dan Malatya yönüne giden yük treni ile '53076' sefer sayılı Malatya'dan Elazığ yönüne gelen başka bir yük treni, dün kafa kafaya çarpıştı. Trenlerin demir yığınına döndüğü kazada, makinist Mahmut Kaya ve Mehmet Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazada yaşamını yitiren ve otopsisi tamamlanan makinist Ulutaş için öğle namazının ardından Yerişehir Mezarlığı'nda düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, devlet demir yolları yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. Ulutaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.