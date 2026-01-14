TRIPP Mutabakatı ile Zengezur Koridoru Adımı - Son Dakika
TRIPP Mutabakatı ile Zengezur Koridoru Adımı

14.01.2026 17:40
Azerbaycan, ABD ve Ermenistan arasındaki TRIPP mutabakatını önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, "Zengezur Koridoru" olarak da nitelendirilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP) hayata geçirilmesine yönelik ABD ile Ermenistan arasında varılan mutabakatın süreçteki önemli adım olduğunu bildirdi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Washington'da yaptığı görüşmede TRIPP'in hayata geçirilmesine yönelik elde edilen mutabakatı değerlendirdi.

Söz konusu mutabakatın 8 Ağustos 2025'te Washington'da düzenlenen zirve kapsamında varılan uzlaşıya ABD tarafının bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Hacızade, "Somut adımlara başlamak için önemli olan bu adım, aynı zamanda Ermenistan'ın üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Hacızade, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantının sağlanmasının Bakü'nün temel öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederek, TRIPP güzergahının yalnızca Azerbaycan açısından değil, daha geniş bir bölgede ticaretin geliştirilmesi ve ulaştırma bağlantılarının çeşitlendirilmesi bakımından da stratejik önem taşıdığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'ın dün yaptığı görüşmede, TRIPP'in hayata geçirilmesi hususunda mutabakat sağlandığı ve projenin yol haritasını içeren bir bildiri imzalandığı açıklanmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde 8 Ağustos 2025'te Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği 3'lü zirvede, Azerbaycan'ın ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz bağlantıyı sağlayacak TRIPP'in hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.

"Zengezur Koridoru" olarak da adlandırılan bu hat kapsamında demir yolu, kara yolu, enerji ve iletişim altyapılarının oluşturulması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

