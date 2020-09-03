TRT Akademi dergisinden "Kovid-19" özel sayısı - Son Dakika

TRT Akademi dergisinden "Kovid-19" özel sayısı

TRT Akademi dergisi "Salgın Yayıncılığı Kovid-19" başlıklı özel sayısını yayımladı.

TRT Akademi dergisinden

TRT Akademi dergisi "Salgın Yayıncılığı Kovid-19" başlıklı özel sayısını yayımladı.

Okuyucularla buluşan TRT Akademi dergisinin "Salgın Yayıncılığı Kovid-19" başlıklı özel sayısında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde medya ve yayıncılık alanında yaşanan değişim ve dönüşüm tüm yönleriyle ele alınıyor.

Ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten akademisyenler, yapımcılar ve gazetecilerin salgın yayıncılığı, Kovid-19'un insan psikolojisi üzerindeki etkilerine ilişkin analizlerinin yer aldığı özel sayıda, TV yapımcısı Noel Curran'ın "Bu Bizi Daha Güçlü Yapacak", Dr. Javad Mottaghi'nin "Medya En Büyük Birleştirici Güç Olup Sınırları Aştı", gazeteci Yang Sung-Dong'un "Kamu Yayıncılığının Değeri Yeniden Anlaşıldı", Ulrich Wilhelm'in "Kamu Medyası, Her Zamankinden Daha Fazla Hizmet Ediyor" gibi dosya yazıları bulunuyor.

Özel sayıda Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sinan Canan, Prof. Dr. Serdar Öztürk, Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu, Alev Alatlı, Kanadalı akademisyen Prof. Amitav Acharya gibi isimlerin analizlerinin yanı sıra TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren ile TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu'nun değerlendirmeleri, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın AA'nın koronavirüs dönemi çalışmaları hakkında bilgi verdiği yazıları da yer alıyor.

"Yeni normal kavramı hepimiz açısından büyük önem taşıyor"

TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren, "Güçlü Kurumlar Hızlı Şekilde Hareket Eder" başlıklı yazısında TRT'nin çalışanlarının sağlığını korumak ve işlerin aksamadan ilerlemesini sağlamak üzere yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

TRT EBA TV'yi çok kısa bir sürede hayata geçirdiklerini anımsatan Eren, özel sayıda sonuçlarına yer verilen TRT Akademi'nin İnfodemi ile ilgili yaptırdığı kamuoyu araştırmasında, en güvenilir bilgi kaynağının televizyon olduğu sonucuna varıldığını kaydetti.

Eren, "Normalleşme süreci başlamış olsa da bugün sıkça kullanılan 'yeni normal' kavramı hepimiz açısından büyük önem taşıyor. TRT, Kovid-19 sürecinde kurumsal adımları hem idari olarak hem de yayıncılık açısından bilimsel bir bakış açısıyla attı. Bunun için Bilim Kurulunun rehberliğinde hazırladığı, yeni normale geçiş sürecini 3 faza dayandıran kurumsal rehber doğrultusunda süreç yönetimine devam ediyor." bilgisini paylaştı.

"Abonelere 50 bine yakın haber içeriği ulaştırıldı"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı da "Anadolu Ajansının Koronavirüs Dönemi Çalışmaları" başlıklı yazısında kurum olarak yeni duruma hızlıca adapte olmaya odaklandıklarını belirtti.

Kazancı, "Yıllardır üzerine yatırım yaptığımız dijitalleşme altyapımızın meyvelerini, neredeyse tüm dünyada uzaktan çalışmaya başlayan ofislerimizin gerçek zamanlı olarak bir aksama olmaksızın haber üretimini yürütebilmesiyle almaya başladık. Personelimizin kısmen, tamamen veya dönüşümlü olarak uzaktan çalışmasına imkan sağlayarak tüm dünyada ofislerde çalışan sayımızı toplamın yüzde 6'sına kadar çektik." ifadesini kullandı.

AA çalışanlarının sağlığını korumak için alınan önlemler, bu süreçte vatandaşları doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirmek amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kazancı, şunları kaydetti:

"Abonelere bu süreçte toplamda 50 bine yakın haber içeriği ulaştırıldı. İnternet sitemizde 'Koronavirüs' kategorisi oluşturularak 7 bin 500'den fazla haber kamuoyuna açık şekilde erişime açıldı. 7/24 esasıyla tüm sıcak gelişmeler anında 'aa.com.tr' üzerinden kamuoyuyla paylaşılırken sosyal medya hesaplarında da bu süreçte alınan önlemlere, sıcak gelişmelere, bilgilendirici haberlere, multimedya videolara ve anlık bildirimlere ağırlık verildi.

Özellikle sosyal medya kaynaklı, toplumu yanlış yönlendiren bilgilere karşı "Doğru Bilinen Yanlışlar" başlığıyla uzmanların açıklamalarına dayalı infografikli haberler servis edilerek halkın bilinçlenmesine katkı sağlandı. Toplumu bilinçlendirme amacıyla el yıkama, dezenfektan kullanımı, maske kullanımı gibi pek çok detay fotoğraflanarak yayımlandı. Örnek insan hikayeleri haberleştirilerek toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı."

Kazancı, yazısında AA Editör Masası ile hükümetin aldığı tedbirleri ve yaptığı uygulamaları canlı yayınlarla ilk ağızdan aktarmaya çalıştıklarını, ayrıca AA Yayınları bünyesinde dünyanın her köşesinden salgın nedeniyle sessizliğe bürünen meydanların fotoğraflarından oluşan "Karantina/Lockdown" kitabını çıkardıklarını anımsattı.

"Geleceğin haberciliğinde en önemli faktör teyit mekanizması olacak"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ise özel sayıdaki sunuş yazısında, Kovid-19'la birlikte ortaya çıkan yeni yayıncılık formatları ve ekran kültürünün evrilme sürecine işaret etti.

Hem İngiltere hem de Türkiye'de yapılan araştırmaların bu süreçte kamu yayıncılığının ve televizyon ekranının gerekliliğini ve gücünü bir kez daha göstermiş olduğunu aktaran Durdu, "Salgın sürecinde dolaşıma sokulan ve salgınla mücadeleyi zorlaştıran yanlış bilgilerin yayılma şekli ve hızı, dijital habercilikte editoryal sürecin bireysel ve toplumsal anlamda en önemli kullanıcı tecrübesi olduğunu gösteriyor. Görünen o ki geleceğin haberciliğinde en önemli faktör teyit mekanizması olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs, Kazancı, CEO, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 13:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TRT Akademi dergisinden 'Kovid-19' özel sayısı - Son Dakika

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