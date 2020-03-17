TRT Deutsch'e ırkçı gruptan tehdit mektubu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TRT Deutsch'e ırkçı gruptan tehdit mektubu - Son Dakika

TRT Deutsch'e ırkçı gruptan tehdit mektubu

33 dakika önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyetlerine yeni başlayan TRT Deutsch'un ofisine ırkçı bir grup tarafından tehdit mektubu gönderildi.

TRT Deutsch'e ırkçı gruptan tehdit mektubu, System.String[]

Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyetlerine yeni başlayan TRT Deutsch'un ofisine ırkçı bir grup tarafından tehdit mektubu gönderildi.

TRT Deutsch Yayın Yönetmeni Kaan Elbir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mektubun, Nazi döneminde SS askerleri içinde yer alan özel bir askeri grubun ismini taşıyan ırkçı Prinz Eugen Grubu imzasıyla, Federal Basın Merkezinde bulunan bürolarına yollandığını belirtti.

Elbir, mektupta domuz kafası resmi, İslam'a ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve "Camilerinizi inşa etmeye devam edin ki domuzlarımıza yeterince yer açılsın. Berlin'den defolun gidin." gibi ifadelerin yer aldığını söyledi.

Kaan Elbir, polisin, mektup üzerinde parmak izi çalışması yapacağını söylediğini aktardı.

Almanya'da yayın hayatına yeni başlayan TRT Deutsch'un dikkatleri üzerine çektiğini vurgulayan Elbir, "Bild gazetesi manşetinden verdi TRT Deutsch'un kurulduğunu. Önyargıyla yaklaşan bir tavır var. Bizim amacımız Almanya'da yaşanan sıkıntıları ve aktarılmayan konuları dile getirmek." diye konuştu.

Bora Füzesi, Almanya, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 08:52 Kaynak: AA
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