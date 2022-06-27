Meteoroloji'nin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen yağış başladı. Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük'te sel nedeniyle hayat felç oldu. Birçok dere taştı, ev ve iş yerlerini ise su bastı.
Selin hayatı olumsuz etkilediği Zonguldak'ta ise yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü.
Suyun içerisinde düşen muhabir, hemen ayağa kalktı. Şans eseri yaralanma meydana gelmezken muhabir o anlarda "İyiyim bir sorun yok. Canlı yayın kazası oldu." dedi.
Son Dakika › Güncel › TRT muhabiri, sel haberi sunduğu esnada rögara düştü! O anlar canlı yayında ekranlara geldi - Son Dakika