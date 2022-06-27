TRT muhabiri, sel haberi sunduğu esnada rögara düştü! O anlar canlı yayında ekranlara geldi - Son Dakika
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TRT muhabiri, sel haberi sunduğu esnada rögara düştü! O anlar canlı yayında ekranlara geldi

27.06.2022 14:16

Kuvvetli yağış sebebiyle sel felaketi yaşanan Batı Karadeniz'de hayatın olumsuz etkilendiği yerlerden birisi de Zonguldak oldu. Şehirde yayın yapan ve rögar akıntılarını gösteren TRT Haber muhabiri, açık kalan rögar kapağı üzerine düştü.

Meteoroloji'nin Batı Karadeniz için yaptığı uyarılar sonrasında, beklenen yağış başladı. Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Bartın ve Karabük'te sel nedeniyle hayat felç oldu. Birçok dere taştı, ev ve iş yerlerini ise su bastı.

RÖGAR KAPAĞINA DÜŞTÜ

Selin hayatı olumsuz etkilediği Zonguldak'ta ise yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Sel felaketini görüntülemek için Zonguldak'a giden TRT Haber muhabiri rögardaki taşmayı anlattığı sırada, açık rögar kapağına düştü.

"CANLI YAYIN KAZASI OLDU"

Suyun içerisinde düşen muhabir, hemen ayağa kalktı. Şans eseri yaralanma meydana gelmezken muhabir o anlarda "İyiyim bir sorun yok. Canlı yayın kazası oldu." dedi.

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Batı Karadeniz, Zonguldak, Karabük, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TRT muhabiri, sel haberi sunduğu esnada rögara düştü! O anlar canlı yayında ekranlara geldi - Son Dakika
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