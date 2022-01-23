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TRT ortak yapımı filmler 2021'de 107 ödül aldı - Son Dakika

TRT ortak yapımı filmler 2021'de 107 ödül aldı

23.01.2022 11:40
TRT ortak yapımı filmler 2021'de 107 ödül aldı

TRT ortak yapımı filmler önceki yıllarda olduğu gibi 2021'de de ulusal ve uluslararası film festivallerinde yarışarak ödüller kazandı.

TRT ortak yapımı filmler önceki yıllarda olduğu gibi 2021'de de ulusal ve uluslararası film festivallerinde yarışarak ödüller kazandı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl festivallerde yarışan TRT ortak yapımı 31 film, ulusal ve uluslararası arenada 107 ödül kazandı.

Türk sinemasının deneyimli yönetmenlerinin ve genç yeteneklerinin ürettiği nitelikli filmlere ortak olan TRT, uluslararası ve ulusal festival ile dağıtım süreçlerinde filmleri desteklemeye devam ediyor.

Dünyanın önemli film festivallerinden 44 ödül

Dünyanın sayılı film festivallerinde festival yolculuklarına devam eden TRT ortak yapımı filmler, 2021'de uluslararası alanda katıldıkları festivallerden toplam 44 ödül kazanarak başarılarını dünyaya da duyurdu.

"Cannes Film Festivali", "San Sebastian Film Festivali", "Locarno Film Festivali", "Karlovy Vary Film Festivali", "Tokyo Film Festivali" ve "Saraybosna Film Festivali" gibi önemli festivallerde yarışan filmler uluslararası film festivallerinde de adlarından sıkça söz ettirdi.

Ulusal film festivallerinden 23 ödül

Geçen sene başarılı performanslarıyla "Antalya Altın Portakal Film Festivali", "Boğaziçi Film Festivali", "İstanbul Film Festivali", "Adana Altın Koza Film Festivali", "Malatya Film Festivali" ve "Ankara Film Festivali"nde yarışan TRT ortak yapımı ve TRT destekli filmler 23 ödül kazandı.

İlk kez görücüye çıkan 7 film, 45 festivalde yarışarak 32 ödül kazandı. Dünya prömiyerini 2021'de gerçekleştiren TRT ortak yapımları arasında "İki Şafak Arasında", "Kutsal Ruh", "Vahşi Kökler", "Kodokushi", "Turna Misali", "Muallim" ve "Koridor" isimli filmler yer alıyor.

Prömiyerini yapmamış, senaryo ya da kurgu aşamasındaki TRT ortak yapımları da Türkiye ve dünyadaki önemli platformlarda yer alarak çeşitli ödüller kazandı.

"İdea", "Klondike", "Tereddüt Çizgisi", "11 Yıldız, Güneş ve Ay", "Bars", "Bir Umut", "Bir Tutam Karanfil", "Rahmet", "Can Kuşu" ve "Gülizar" isimli TRT ortak yapımı 10 film, dünyanın önemli film festivallerinden 13 festivalin ortak yapım marketlerine katılarak 8 ödül aldı.

Avrupa'da "Saraybosna" ve "Karlovy Vary", Türkiye'de ise "Boğaziçi", "Antalya" ve "İstanbul" film festivalleri ile iş birliklerini 2021 yılında sürdüren TRT, Saraybosna ve Karlovy Vary Film Festivallerinin endüstri bölümlerindeki 3 projeye "TRT Ödülü" verdi.

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Film Festivali, Festival, Türk, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TRT ortak yapımı filmler 2021'de 107 ödül aldı - Son Dakika
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