TRT Radyoları kuruluşunun 95. yılını kutladı - Son Dakika

Türk radyoculuğunun 95 yıllık geçmişinden yol alarak Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya devam eden TRT, 6 Mayıs Radyo Günü'nü özel bir konserle kutladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Eşref Şefik'in 6 Mayıs 1927'deki anonsuyla yayına başlayan TRT Radyolarının düzenlediği "95. Yılında Radyolu Günler Konseri", İstanbul Tepebaşı Stüdyoları'nda gerçekleştirildi.

Konserde, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın yanı sıra TRT yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zahid Sobacı, "TRT, radyo yayıncılığında bir okulu temsil ediyor. İnternet çağında bile televizyon gündeme gelmiş olsa bile radyo her zamanki önemini koruyor. Biz TRT olarak bu alandaki gücümüzü arttırmaya ve radyo yayıncılığını güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Radyo yayıncılığı ve dinleyiciler arasındaki bağın gücüne işaret eden Sobacı, şunları kaydetti:

"Radyonun kitlesiyle oluşturduğu bu güçlü bağ, bundan sonra da her türlü teknolojik gelişmeye rağmen devam edecek. Radyo yayıncılığı kimileri için bir yol arkadaşı, kimileri için bir can dostu, kimileri için arkası yarınlar ve kimileri içinse radyo tiyatrosu. Dolayısıyla toplumdaki her bir birey radyoya çok farklı anlamlar yüklüyor. TRT de radyo yayıncılığı alanında daha fazla ilerlemeye ve bu alanı daha kıymetli kılmaya devam edecek."

Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki konserde, Türk sanat müziği ve Türk halk müziği sanatçıları tarafından şarkı ve türküler seslendirildi. Konser, TRT Müzik, TRT Nağme ve TRT Türkü ortak yayını ile canlı olarak yayınlandı.

"Radyo Daima" sloganıyla dinleyicilerle buluşan TRT Radyoları, 17 radyo kanalı ve farklı dijital platformlarda 40 dilde yayın yapmaya devam ediyor.