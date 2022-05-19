TRT ve TMV, Arnavutluk'ta "Gençler İçin Gazetecilik" eğitim programı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

TRT ve TMV, Arnavutluk'ta "Gençler İçin Gazetecilik" eğitim programı düzenledi

19.05.2022 22:14
TRT ve TMV, Arnavutluk'ta "Gençler İçin Gazetecilik" eğitim programı düzenledi

TRT ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk Temsilciği iş birliğinde düzenlenen "Gençler İçin Gazetecilik" konulu eğitim programının sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

TRT ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk Temsilciği iş birliğinde düzenlenen "Gençler İçin Gazetecilik" konulu eğitim programının sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

TMV kapsamındaki "New York Schools"ta düzenlenen sertifika dağıtım törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Metin Bulut, "Gençler İçin Gazetecilik" Projesi Yöneticisi Muhammet Ali Üstün'ün yanı sıra TMV temsilcileri, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gençler İçin Gazetecilik" adlı projenin 4 yıldır devam ettiğini belirterek bu kapsamda 35'ten fazla eğitim düzenleyip 2 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını ifade etti.

Muhammet Ali Üstün Afganistan, Suriye, Irak, Avusturya ve Türkiye'deki eğitimlerde gençlere telefonla nasıl gazetecilik yapacaklarını öğrettiklerini aktardı. Üstün; hikaye anlatıcılığı, temel gazetecilik, mobil gazetecilik ve saha yapımcılığını anlattıkları derslerle gençlere hikayelerini anlatma olanağı sağladıklarının altını çizdi.

Bunun TRT'nin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu anımsatan Üstün, "Herkesin bir hikayesi var, herkes hikayesini anlatabilmeli" şiarıyla yola çıkarak gençlere çevrelerinde gördükleri hikayeleri, dert edindikleri şeyleri anlatmaları için bir yol gösterdiklerini vurguladı.

Üstün, "Tiran'da Maarif Okullarıyla beraber yaklaşık 40-45 öğrenciye eğitimimizi tamamladık. 2 gün süren eğitimlerimizin ardından öğrencilerimiz bize 11 tane video haber hazırladılar. İşsizlik sorunu, kadın hakları, Tiran'da yaşamla ilgili, buranın kültürüyle ilgili çok farklı video projeler hazırladılar." dedi.

YORUMLAR
500
Türkiye-ABD ortak açıklamasında birlikte çalışma mesajı verildi Açıklaması Türkiye-ABD ortak açıklamasında birlikte çalışma mesajı verildi Açıklaması Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretinden neler bekleniyor? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ABD ziyaretinden neler bekleniyor?
Kaynak: AA

Muhammet Ali, New York, Türkiye, Tiran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT ve TMV, Arnavutluk'ta 'Gençler İçin Gazetecilik' eğitim programı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
22:02 Boşanma aşamasındaki eşini annesinin evinde bıçakla öldürdü
21:52 Mayıs ayında kar sürprizi! Kentler beyaza büründü
21:25 Taliban kadınların televizyona yüzlerini örtmeden çıkmalarını yasakladı
21:23 İBB'nin 19 Mayıs konseri tepki çekti! Ümit Özdağ, İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi: Atatürk yüzüne bakar mı senin?
20:57 Anadolu Efes Euroleague'de finale yükseldi: 77-74
20:56 Görevden alınan AKP'li Cahit Özkan'dan açıklama: Affımı istirham ettim
20:33 Türkiye'de 4 can kaybı, bin 485 yeni vaka
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 22:19:23. #1.11#
SON DAKİKA: TRT ve TMV, Arnavutluk'ta "Gençler İçin Gazetecilik" eğitim programı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement