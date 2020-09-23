Trump, 3 Kasım seçimlerinin Yüksek Mahkemeye gideceğini düşünüyor - Son Dakika

Trump, 3 Kasım seçimlerinin Yüksek Mahkemeye gideceğini düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin postayla oy kullanma sisteminin yol açacağı sıkıntılar nedeniyle Yüksek Mahkemede biteceğini düşündüğünü söyledi.

Trump, 3 Kasım seçimlerinin Yüksek Mahkemeye gideceğini düşünüyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinin postayla oy kullanma sisteminin yol açacağı sıkıntılar nedeniyle Yüksek Mahkemede biteceğini düşündüğünü söyledi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği "Sosyal Medya İstismarlarından Kullanıcıları Koruma" başlıklı toplantıda Adalet Bakanı Bill Barr ve bazı eyaletlerin başsavcılarını ağırladı.

ABD Başkanı olarak halkı, teknoloji firmalarının sansür, boykot kültürü ve istismarlarından koruyacağını ve ifade özgürlüğünü sağlayacağını belirten Trump, "Son yıllarda küçük bir grup güçlü teknoloji platformları, ticaret ve iletişim üzerindeki etkilerini artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, sosyal medya platformlarının sol eğilimli olduğunu ve karşıt görüşlere karşı hoşgörüsüz davrandığını savunarak, "Örneğin, Twitter rutin bir şekilde, bunu yapan ABD başkanı bile olsa, muhafazakar görüşlerini ifade eden paylaşımları kısıtlıyor. Ama aynı zamanda İran liderinin antisemitik nefretini ve ölüm tehditlerini özgürce savurmasına izin veriyor. Her yıl sayısız Amerikalı, sürekli değişen kuralların kötü niyetli diktesi yoluyla kara listeye alınıyor ve susturuluyor." dedi.

Bugün ABD Adalet Bakanı Barr ve eyalet başsavcıları ile daha açık bir internet ortamının ve özgür toplumun muhafaza edilmesi için atılacak hukuki adımları görüşeceklerini vurgulayan Trump, bu konunun kendileri için önemli olduğunun altını çizdi.

"Postayla oy, seçimin de ötesinde ülkemiz için büyük bir utanç olacak"

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde postayla çok fazla oy kullanılmasının "büyük bir felakete" yol açabileceğini belirterek, "Demokratlar neyin nasıl olduğunu gayet iyi biliyor. Postayla oy, seçimin de ötesinde ülkemiz için büyük bir utanç olacak." diye konuştu.

Seçmenlerin adreslerine gönderilen 80 milyon oy pusulasının birçoğu için "teyit" gerekmediğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Demokratlar, sistemde hile yapmak için Kovid-19'u kullanıyor. Yabancı ülkelere gelince, onlar şu anda olanlara bakıldığında bir hiç kalıyor. Çin, Rusya, Kuzey Kore ve İran'ı konuşacak olursak, onlar için bu seçimlere müdahale etmek çok kolay. Güzel ve ucuz oy pusulaları basabilirler bunları da oy merkezlerine gönderebilirler. Bu bir felaket. Demokratlar çok geç olmadan bu postayla oy meselesini durdurmalı."

Trump, ABD Yüksek Mahkemesinde Ruth Bader Ginsburg'un yaşamını yitirmesinin ardından boşalan yargıçlık koltuğunu doldurmak için neden acele ettiğinin sorulması üzerine, "Bence 3 Kasım seçimleri Yüksek Mahkemede bitecek. Bu nedenle mahkemede 9 yargıcın olması önemli. Bence (yargıç seçimi için) sistem hızlı işleyecek. Cumartesi günü öğleden sonra saat 5'te yeni adayımı açıklayacağım." dedi.

Cumhuriyetçilerin birlikte hareket etmesiyle sürecin daha hızlı işleyeceğine inandığını belirten Trump, "Bence seçimlerden önce yeni yargıcın belirlenmesi daha iyi olur. Çünkü Demokratların bir tezgah kurduğunu düşünüyorum. Bu tezgah da ABD Yüksek Mahkemesinin önüne çıkacak." ifadesini kullandı.

"Siyahi toplumu çok seviyorum"

Trump, Kentucky'de 13 Mart'ta evine giren polisler tarafından öldürülen siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın davasından çıkan kararın adil olup olmadığının sorulması üzerine, bu konuda detaylı bilgisi bulunmadığını gün içinde düzenlenecek basın toplantısına kadar konuya bakacağını belirtti.

Siyahi topluma da bir mesaj gönderen Trump, "Ben siyahi toplumu çok seviyorum. Siyahiler için diğer tüm başkanlardan daha çok şey yaptım. Bunun tek istisnası Abraham Lincoln'dır." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Donald Trump, Kasım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 23:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump, 3 Kasım seçimlerinin Yüksek Mahkemeye gideceğini düşünüyor - Son Dakika

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