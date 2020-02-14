Trump'a senatodan İran darbesi - Son Dakika
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Trump'a senatodan İran darbesi

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan 'İran Savaş Yetkileri' tasarısı, Cumhuriyetçi Parti'nin de desteği ile senatodan geçti.

Trump'a senatodan İran darbesi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan 'İran Savaş Yetkileri' tasarısı, Cumhuriyetçi Parti'nin de desteği ile senatodan geçti.


ABD'nin Irak'ta 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından başlayan tartışmalarda tansiyon yükselmeye devam ediyor. Demokrat Parti Virginia Senatörü Tim Kaine tarafından senato gündemine getirilen ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerinin kısıtlanmasını öngören karar tasarısı, 8 Cumhuriyetçi Parti Kongre üyesinin de desteği ile senatodan geçti. Tasarının senatoda 45'e karşı 55 oyla kabul edildiği belirtildi.


Demokrat Parti Virginia Senatörü Tim Kaine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'da başka bir savaşa girişmek bu ülkenin yapması gereken son şeydir. ve başkanımız kim olursa olsun, hiçbir başkan bu tür bir kararı kendi başına, kimseye danışmadan verebilecek kadar akıllı değil, Bu fikrin mantığı, 11 Eylül'den bu yana geçen süre boyunca gittikçe ikna edici hale geliyor" ifadelerini kullandı.


Cumhuriyetçiler senatoda karşı karşıya geldi


Senatoda İran tasarısına yönelik yapılan oylamaya Demokratlar ile birlikte destek veren 8 Cumhuriyetçi Senatöre tepkiler yükseldi. Cumhuriyet Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ve diğer birçok Cumhuriyetçi, tasarının senatodan geçmesinin ABD'nin müttefiklerine yanlış mesaj göndereceğini söyleyerek karara karşı çıktı. Cumhuriyetçi Parti Maine eyalet Senatörü Susan Collins ise alınan kararı, "Çok ihtiyaç duyulan ve gecikmiş bir karar" olarak nitelendirdi.


Trump, "İran tasarısını senatodan geçirmeyin" çağrısı yapmıştı


Başkan Trump tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, tasarıya karşı oylamanın ulusal güvenlik için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Benim elim kolum bağlansaydı İran bayram edecekti" demişti. Trump tasarının senatoda kabul edilme ihtimaline ilişkin ise "Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti'yi utandırmak için çabalıyor. Bunun olmasına izin vermeyin. Amerikan halkının büyük bir kısmı İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesini destekliyor" ifadelerini kullanmıştı.


Trump'ın, senatodan geçen İran tasarısını geçersiz kılması için, tasarının senatoda tekrar oylanarak üçte iki oy çoğunluğunun sağlanması gerekiyor.


Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon)yapılan açıklamada, İran'ın 8 Ocak'ta Irak'taki ABD birliklerinin bulunduğu iki askeri üsse gerçekleştirdiği füze saldırısında 109 Amerikan askerinin beyin sarsıntısı geçirdiği belirtilmişti. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyetçi Parti, Donald Trump, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
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