ABD Başkanı Donald Trump, ABD medyasını 'samimiyetsiz' olarak nitelendirdi. Azil soruşturmasının ise ABD tarihinin en büyük rezaleti olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığının 25 Temmuz'da yapılan telefon görüşmesi ile ABD'nin bu ülkeye yardımlarını kesmesi arasında bir bağlantı olmadığını açıkladıklarını söyledi. Ülke basınının bunu haber bile yapmadığını söyleyen Trump, "Basınımız inanılmayacak derecede samimiyetsiz. Daha samimi ve inanılır bir basın olsaydı, ülkemize daha iyi hizmet yapabilirdik" dedi.

Azil soruşturması kapsamında çarşamba günü yapılan ilk kamuya açık oturumunu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle izleyemediğini belirten Trump, "Bu sabahki oturumun bir kısmını izledim. Bunun bir rezalet olduğunu düşünüyorum. İnsanların seçtiği birçok muhteşem Cumhuriyetçi vekilimiz var ama onların konuşmasına bile izin verilmiyor. Bu soruşturma bir rezalet ve ülkemiz için utanç verici" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, azil soruşturması için ise "Bu hukuki değil siyasi bir süreç. ABD tarihindeki en büyük rezalet" şeklinde konuştu.

(İHA)