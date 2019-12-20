Trump, bir an önce Senato'da yargılanmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nin iki ayrı suçlamadan ötürü kendisini azletmesinin ardından Senato'da görülmesi beklenen yargılamanın bir an önce gerçekleşmesini istiyor.

Trump, attığı tweetlerinde Demokratlar'ı Senato'da gerçekleşecek yargılama sürecini yavaşlatmakla suçladı.

Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde Trump, kişisel kazanımları için Ukrayna'ya baskı yapmak ve Kongre'nin yürüttüğü soruşturmayı engellemek suçlamalarıyla yapılan oylama sonucunda azledilmişti.

Trump'ın şimdi Cumhuriyetçiler'in elinde bulunan Senato'da yargılanması gerekecek.

Trump, tweetinde, Demokratlar'ın elinde 'doğru düzgün bir kanıt bulunmadan, avukatlarını, tanıklarını dinlemeden kendisini suçladığını, şimdi de Senato'nun düzenleyeceği duruşmaya karıştıklarını' söyledi.

Trump, bir an önce yargılanmak istediğini ve bu davanın sonuçlanmasını talep ettiğini söyledi.

Trump'ın yargılanabilmesi için Temsilciler Meclisi'nin gerekli belgeleri Senato'ya ulaştırması gerekiyor.

Ancak Temsilciler Meclisi Sözcüsü Demokrat Nancy Pelosi, Senato'nun adil bir yargılama gerçekeştirmeyeceğini öne sürerek bu adımı atmıyor; Senato'nun Demokratlar'ın talepleri doğrultusunda bir yargılama mekanizması kurmasını istiyor.

Pelosi'ye göre Senato tanıkların dinlenmesine karşı çıkarak adil bir duruşma gerçekleşmesine engel olacak.

Demokratlar halk desteğini hedefliyor

Nasıl bir yargı sürecinin işleyeceğine Senato'nun Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell karar verecek.

Demokratlar, Mitch McConnell'dan hangi tanıkların dinleneceği ve hangi ifadelere yer verileceği bilgisini talep ederken McConnell bu talebe yanıt vermedi.

100 koltuklu Senato'da 53 Cumhuriyetçi var; Trump'ın görevden alınması için ise üçte ikilik çoğunluğun sağlanması gerek.

McConnell, azil sürecini Amerikan tarihinin "en aceleye getirilmiş, en az detaylandırılmış ve en büyük haksızlığın işlendiği" bir süreç olarak nitelendirdi.

Demokratlar ise Trump'n yargılanmasının geç başlaması takdirinde kamu desteğini taraflarına çekecekleri ve halkın daha kapsamlı bir duruşmadan yana olacağını düşünüyor.

Reuters/ Ipsos tarafından yapılan ve sonuçları Perşembe günü açıklanan kamuoyu yoklamasına göre ise Amerikan halkının yarısından azı Trump'ın görevden alınmasını istiyor.

Ankete katılanların yüzde 53'ü Trump'ın görevini kötüye kullandığını düşünürken yüzde 26'sı bu sürecin ardından Trump'ı daha çok desteklediklerini dile getirdi.

Trump hakkında azil soruşturması, Trump'ın Demokrat Parti'nin başkan aday adaylarından Joe Biden ve Ukraynalı gaz şirketi Burisma'yla iş yapan oğlu Hunter Biden hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturması için Ukrayna'ya baskı yaptığı ve bu ülkeye verilmesi planlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık askeri yardımı çekmekle tehdit ettiği iddiasından ötürü başlamıştı.

Trump, iki suçlamadan ötürü Çarşamba günü azledildi.

Amerikan tarihinde daha önce Temsilciler Meclisi iki başkan hakkında azil kararı aldı. 1868'de Andrew Johnson ve 1998'de Bill Clinton; her ikisi de Senato'da aklandı.

Richard Nixon ise azil süreci devam ederken istifa etmişti.