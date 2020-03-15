Son Dakika › Dünya › Trump, Covid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif etti mi ? - Son Dakika Dünya
Trump, Covid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif etti mi ?
6 saat önce
Trump'ın, Covid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif ettiği iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya merkezli CureVac şirketinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı çalışmalarını ABD'ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürüldü.
Welt am Sonntag gazetesinin, Alman hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Trump'ın, Alman Sağlık Bakanlığı bağlantılı Paul Ehrlich Enstitüsü ile virüs tedavisine yönelik aşı ve biyomedikal ilaç üretmek için çalışan CureVac'i ABD'ye çekerek sadece ülkesine özel aşıya ikna etmek için girişimde bulunduğu iddia edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:48
Son Dakika Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı