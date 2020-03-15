Trump, Covid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif etti mi ? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump, Covid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif etti mi ? - Son Dakika Dünya

Trump, Covid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif etti mi ?

6 saat önce

Trump'ın, Covid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif ettiği iddia edildi

Trump, Covid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif etti mi ?, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Almanya merkezli CureVac şirketinin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşı çalışmalarını ABD'ye çekmek için büyük miktarda para teklif ettiği öne sürüldü.


Welt am Sonntag gazetesinin, Alman hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde, Trump'ın, Alman Sağlık Bakanlığı bağlantılı Paul Ehrlich Enstitüsü ile virüs tedavisine yönelik aşı ve biyomedikal ilaç üretmek için çalışan CureVac'i ABD'ye çekerek sadece ülkesine özel aşıya ikna etmek için girişimde bulunduğu iddia edildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:48 
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Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
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