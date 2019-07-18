Trump dini baskılara uğrayan temsilcilerle görüştü; Rahip Brunson ve Uygur Cevher İlham davetteydi
2 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dünya genelinde dini baskılara uğrayan ve aralarında Uygur Müslümanı Cevher İlham ve Rahip Andrew Brunson'ın da bulunduğu temsilcilerle Beyaz Saray'da görüştü
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:52
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