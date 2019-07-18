Son Dakika Haberleri: Trump dini baskılara uğrayan temsilcilerle görüştü; Rahip Brunson ve Uygur Cevher İlham davetteydi
Son Dakika Dünya Haber

Trump dini baskılara uğrayan temsilcilerle görüştü; Rahip Brunson ve Uygur Cevher İlham davetteydi

2 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dünya genelinde dini baskılara uğrayan ve aralarında Uygur Müslümanı Cevher İlham ve Rahip Andrew Brunson'ın da bulunduğu temsilcilerle Beyaz Saray'da görüştü

Trump dini baskılara uğrayan temsilcilerle görüştü; Rahip Brunson ve Uygur Cevher İlham davetteydi, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dünya genelinde dini baskılara uğrayan ve aralarında Uygur Müslümanı Cevher İlham ve Rahip Andrew Brunson'ın da bulunduğu temsilcilerle Beyaz Saray'da görüştü.

Davetliler arasında Doğu Türkistan, Yeni Zelanda ve Arakan'dan gelen Müslüman temsilciler, Yemen ve Almanya'dan gelen Yahudi temsilciler ile Türkiye, İran ve Küba'dan gelen Hristiyan temsilciler olması dikkat çekti.
Euronews.com'da Görüntüle
Andrew Brunson, Donald Trump, Beyaz Saray, Uygur, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Saray'dan S-400 ve F-35 açıklaması Japonya'daki animasyon stüdyosunda çıkan yangında 23 kişi öldü Tren penceresinden başını uzatıp ölen yolcu için demiryolu şirketine 7 milyon TL ceza verildi El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 12:02:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump dini baskılara uğrayan temsilcilerle görüştü; Rahip Brunson ve Uygur Cevher İlham davetteydi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]