Trump "Grönland\'a ihtiyacımız var" dedi, tepkiler art arda geldi

ABD Başkanı Trump, tatilini geçirdiği Florida'dan Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, Grönland'ın "çok stratejik" bir yer olduğunu ve şu anda Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu iddia etti. Grönland'a karşı olası bir ABD müdahalesine ilişkin görüşü sorulan Trump, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var ve Danimarka bunu başaramayacak" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ DE BAHANE ETTİ

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" savundu.

DEFALARCA KEZ REDDETTİLER

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

DANİMARKA BAŞBAKANI'NDAN SERT YANIT

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını tekrar etmesine, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'den sert tepki geldi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Grönland'ın Danimarka Krallığı'na bağlı olduğunu hatırlatan Frederiksen "ABD'nin Grönland'ı ele geçirmesi gerektiğinden bahsetmek kesinlikle mantıksız. ABD'nin Danimarka Krallığı'na bağlı üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimine mevcut söylemlerinden vazgeçme çağrısı yapan Frederiksen, "ABD'yi, tarihi olarak yakın bir müttefike ve satılık olmadıklarını çok net bir şekilde ifade eden başka bir ülkeye ve halka yönelik tehditlerini durdurmaya ciddi şekilde çağırıyorum" dedi.

"SADECE YANLIŞ DEĞİL, AYNI ZAMANDA SAYGISIZCA"

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de Trump'ın ifadelerine tepki göstererek,"ABD Başkanı 'Grönland'a ihtiyacımız var' dediğinde ve bizi Venezuela ve askeri müdahale ile ilişkilendirdiğinde, bu sadece yanlış değil; aynı zamanda saygısızcadır" açıklamasında bulundu.