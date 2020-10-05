Trump'ın doktorlarından sağlık durumuna ilişkin önemli açıklama - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, Başkan Trump'ın tüm taburcu olma kriterlerini karşıladığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19'a yakalanmasının ardından kaldırıldığı Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinde tedavisi devam ediyor. Doktorlar bugün de Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Doktor Sean Conley yaptığı açıklamada, son 24 saatte başkanın durumunun daha da iyiye gittiğini belirterek, "Hastanenin tüm taburcu olma kriterlerini karşılıyor" ifadelerini kullandı. Başkanın Remdesivir almaya devam ettiğini belirten Conley, Trump'ın nefes alma sorununun bulunmadığını dile getirdi. Başkanın ateşinin yükselmesinden bu yana 24 saat geçtiğini ifade eden Conley, "Henüz bitti diyemeyiz, ancak tüm tıp ekibi başkanın güvenle evine dönebileceği konusunda hemfikir" dedi. Doktor Conley, Trump'ın Beyaz Saray'da 24 saat tıbbi gözlem altında olacağını aktardı.

Doktor Conley, Başkan Trump'ın dün Beyaz Saray'a dönmeye hazır olduğunu belirterek, Beyaz Saray'da en yüksek tıbbi müdahale imkanlarının bulunduğunu ifade etti. Şu anda Beyaz Saray'da hem Gizli Servis hem de Trump'ın çevresinde olan herkesin en üst düzey tıbbi koruma ekipmanı giyeceğini belirten Conley, Trump'ın Beyaz Saray'ın üst katında olan Başkanlık Konutu'nda bulunacağını açıkladı. Hastalığın ilerlemesi konusunda dikkatli olduklarını belirten Conley, şu ana kadar hiçbir hastanın böyle bir tedavi süreci geçirmediğini ifade ederek, "Hastalığın ilerlemesini dikkatle gözlemliyoruz" dedi.

Doktor Conley, bazı detayları doktor-hasta ilişkisi nedeni ile veremeyeceğini belirterek, "Başkan burada olduğu sürece örnek bir hastaydı. Bizi hiçbir konuda zorlamadı" ifadelerini kullandı.

Başkanın genel sağlık durumunu gözlemleyen Sean N. Dooley ise yaptığı açıklamada, "Başkanın ateşi 36.7 derece, kan basıncı 134-78, kalp ritmi 68 ve oksijen seviyesi yüzde 97'de" ifadelerini kullandı. Bu verilere ve takımın genel değerlendirmesine göre Başkan Trump'ın Beyaz Saray'a gitmek için hazır olduğunu belirten Dooley, orada tedavinin devam edeceğini söyledi.

John Hopkins Tıp Merkezinden Doktor Brian Garibaldi yaptığı açıklamada, "Başkan dün gece Remdesivir aldı ve bu konuda bir sıkıntı yaşamadı. Bu akşam 4'üncü doz Remdesevir'i Beyaz Saray'a dönmeden vereceğiz. Son dozu yarın akşam Beyaz Saray'da vermek üzere gerekli hazırlıkları yapacağız" dedi.

Salgın Hastalıklar Uzmanı Doktor Jason Baylock, Trump'a sürekli test yapıldığını ve hastalığın yakından gözlemlediğini ifade etti.

Trump, 2 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise yerel saatle 18.30'da hastaneden taburcu olacağını duyurmuştu.

-İHA-