Trump'ın Grönland Açıklamaları Gündemde

07.01.2026 07:10
Beyaz Saray, Trump'ın Grönland'ın stratejik önemini vurguladığını ve çeşitli seçeneklerin masada olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland konusundaki tepki çeken ifadeleri ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Grönland'a verdiği stratejik öneme atıfta bulunarak, "Başkan Trump, Grönland'ın alınmasının ABD için bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu ve Arktik bölgesindeki rakiplerimizi caydırmak adına hayati önem taşıdığını açıkça dile getirmiştir" ifadelerini kullandı.

"ABD ORDUSUNU KULLANMA SEÇENEĞİ DE VAR"

Grönland konusunda güç kullanımı dahil farklı seçeneklerin masada olduğunu belirten Leavitt, "Başkan Trump ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor ve elbette, ABD ordusunu kullanmak da her zaman başkomutanın elinde olan bir seçenek" değerlendirmesinde bulundu.

ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

TRUMP TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARINI YİNELEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğunu belirterek, adanın ABD'nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını yinelemişti. "Grönland'a kesinlikle ihtiyacımız var" diyen Trump, Danimarka Krallığı'na bağlı adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu" iddia etmişti.

ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi
Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen.

TRUMP'A ART ARDA TEPKİLER GELMİŞTİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Trump'ı Grönland'ı ABD topraklarına katmaya yönelik tehditlerini durdurmaya çağırarak, "ABD'nin Danimarka Krallığı'na bağlı üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkı yok" açıklamasında bulunmuştu. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de, Trump'ın sözlerine "Sadece yanlış değil, aynı zamanda saygısızca" tepkisini göstermişti.

Kaynak: İHA

