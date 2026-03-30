Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın 31. gününde yaptığı açıklamayla uluslararası gündemi sarstı. Air Force One’da gazetecilere konuşan Trump, İran’da fiilen bir “rejim değişikliği” yaşandığını öne sürdü.

“ESKİ YÖNETİM YOK EDİLDİ”

Trump, İran’daki önceki liderlik unsurlarının büyük ölçüde “etkisiz hale getirildiğini” ve “yok edildiğini” savunarak, şu anda ortaya çıkan yönetim yapısının ABD’nin geçmişte muhatap olduğu kadrolardan farklı olduğunu ifade etti. Bu sözler, Washington’un savaşın sonuçlarına dair en iddialı değerlendirmelerinden biri olarak yorumlandı.

ABD CEPHESİNDEN ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

Trump’ın “rejim değişti” çıkışı, ABD yönetiminin daha önceki açıklamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Washington bir yandan İran’la müzakere kapısını açık tuttuğunu belirtirken, diğer yandan askeri baskıyı artırmaya devam ediyor. Trump’ın son dönemde hem “görüşmeler ilerliyor” hem de “çok sert sonuçlar olur” şeklindeki açıklamaları, ABD’nin diplomasi ve güç politikasını eş zamanlı yürüttüğüne işaret ediyor.

SAHADAKİ GELİŞMELER İDDİAYI GÜÇLENDİRİYOR MU?

Savaşın son haftalarında İran’da üst düzey askeri ve stratejik hedeflere yönelik saldırıların arttığı, bazı kritik komuta kademelerinin ağır kayıplar verdiği iddia ediliyor. ABD ve İsrail’in özellikle askeri altyapı, füze sistemleri ve komuta merkezlerini hedef aldığı belirtilirken, Trump’ın sözleri bu operasyonların sonuçlarına ilişkin bir “siyasi okuma” olarak değerlendiriliyor.

Ancak şu ana kadar İran’da resmi olarak doğrulanmış bir yönetim değişikliği ya da iktidar yapısında köklü bir dönüşüm olduğuna dair net bir açıklama yapılmış değil.

İRAN’DAN HENÜZ YANIT YOK

Tahran yönetimi, Trump’ın “rejim değişikliği” iddiasına ilişkin henüz doğrudan bir yanıt vermedi. İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda savaşın sürdüğünü ve ülkenin yönetim yapısında herhangi bir değişiklik olmadığını savunmuştu.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, Trump’ın açıklamasının sahadaki gerçeklikten çok siyasi bir mesaj taşıdığı görüşünde. Bu tür ifadelerin, hem iç kamuoyuna hem de uluslararası aktörlere yönelik “zafer söylemi” ve psikolojik üstünlük kurma çabası olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor. Ayrıca bu çıkışın, İran üzerindeki diplomatik baskıyı artırma ve müzakere sürecinde ABD’nin elini güçlendirme amacı taşıyabileceği de ifade ediliyor.

GERİLİM DAHA DA TIRMANABİLİR

Trump’ın bu iddialı açıklaması, zaten yüksek olan bölgesel tansiyonu daha da artırabilecek nitelikte. İran’ın bu sözlere nasıl bir yanıt vereceği ve sahadaki gelişmelerin nasıl şekilleneceği, savaşın seyrini belirleyecek kritik unsurlar arasında yer alıyor.