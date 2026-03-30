Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

30.03.2026 14:06
ABD Başkanı Donald Trump, İran’da “rejim değişikliği” yaşandığını belirterek önceki liderlik unsurlarının “yok edildiğini” ve “etkisiz hale getirildiğini” söyledi. Ancak bu iddiayı doğrulayan resmi bir gelişme bulunmazken, açıklamalar siyasi mesaj olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşın 31. gününde yaptığı açıklamayla uluslararası gündemi sarstı. Air Force One’da gazetecilere konuşan Trump, İran’da fiilen bir “rejim değişikliği” yaşandığını öne sürdü.

“ESKİ YÖNETİM YOK EDİLDİ”

Trump, İran’daki önceki liderlik unsurlarının büyük ölçüde “etkisiz hale getirildiğini” ve “yok edildiğini” savunarak, şu anda ortaya çıkan yönetim yapısının ABD’nin geçmişte muhatap olduğu kadrolardan farklı olduğunu ifade etti. Bu sözler, Washington’un savaşın sonuçlarına dair en iddialı değerlendirmelerinden biri olarak yorumlandı.

ABD CEPHESİNDEN ÇELİŞKİLİ MESAJLAR

Trump’ın “rejim değişti” çıkışı, ABD yönetiminin daha önceki açıklamalarıyla birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Washington bir yandan İran’la müzakere kapısını açık tuttuğunu belirtirken, diğer yandan askeri baskıyı artırmaya devam ediyor. Trump’ın son dönemde hem “görüşmeler ilerliyor” hem de “çok sert sonuçlar olur” şeklindeki açıklamaları, ABD’nin diplomasi ve güç politikasını eş zamanlı yürüttüğüne işaret ediyor.

SAHADAKİ GELİŞMELER İDDİAYI GÜÇLENDİRİYOR MU?

Savaşın son haftalarında İran’da üst düzey askeri ve stratejik hedeflere yönelik saldırıların arttığı, bazı kritik komuta kademelerinin ağır kayıplar verdiği iddia ediliyor. ABD ve İsrail’in özellikle askeri altyapı, füze sistemleri ve komuta merkezlerini hedef aldığı belirtilirken, Trump’ın sözleri bu operasyonların sonuçlarına ilişkin bir “siyasi okuma” olarak değerlendiriliyor.

Ancak şu ana kadar İran’da resmi olarak doğrulanmış bir yönetim değişikliği ya da iktidar yapısında köklü bir dönüşüm olduğuna dair net bir açıklama yapılmış değil.

İRAN’DAN HENÜZ YANIT YOK

Tahran yönetimi, Trump’ın “rejim değişikliği” iddiasına ilişkin henüz doğrudan bir yanıt vermedi. İranlı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamalarda savaşın sürdüğünü ve ülkenin yönetim yapısında herhangi bir değişiklik olmadığını savunmuştu.

UZMANLAR NE DİYOR?

Uzmanlar, Trump’ın açıklamasının sahadaki gerçeklikten çok siyasi bir mesaj taşıdığı görüşünde. Bu tür ifadelerin, hem iç kamuoyuna hem de uluslararası aktörlere yönelik “zafer söylemi” ve psikolojik üstünlük kurma çabası olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor. Ayrıca bu çıkışın, İran üzerindeki diplomatik baskıyı artırma ve müzakere sürecinde ABD’nin elini güçlendirme amacı taşıyabileceği de ifade ediliyor.

GERİLİM DAHA DA TIRMANABİLİR

Trump’ın bu iddialı açıklaması, zaten yüksek olan bölgesel tansiyonu daha da artırabilecek nitelikte. İran’ın bu sözlere nasıl bir yanıt vereceği ve sahadaki gelişmelerin nasıl şekilleneceği, savaşın seyrini belirleyecek kritik unsurlar arasında yer alıyor.

    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Sahada kaybetti söylemlerle popoyu kurtarmaya çalışıyor :) 1 0 Yanıtla
Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım
’’Yaş sadece bir sayıdır’’ sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel ''Yaş sadece bir sayıdır'' sözünü en iyi kanıtlayan adam: Volkan Demirel
Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı Direksiyon sınavını geçemeyen sürücü, babası ile birlikte eğitmene saldırdı
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan tüm milli futbolculara hediye villa Ancak bir şartı var İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan tüm milli futbolculara hediye villa! Ancak bir şartı var
Tottenham, Tudor ile yollarını ayırdı Tottenham, Tudor ile yollarını ayırdı
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var

14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya varılmazsa tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı havaya uçuracağız
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya varılmazsa tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı havaya uçuracağız
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
14:03
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:29
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:14
APP plaka süresi uzatıldı mı İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
APP plaka süresi uzatıldı mı? İçişleri Bakanlığı noktayı koydu
13:05
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
12:41
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
12:20
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
12:06
İran ve Hizbullah’tan İsrail’e ağır darbe Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı
