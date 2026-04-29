Trump, Kral Charles\'ın tüm kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanmasına imrendi: Ben bunu başaramadım

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı III. Charles’ı ağırladığı sırada yaptığı espriyle salonda kahkahalara neden oldu. Trump, Charles’ın Kongre’de yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak Demokratlara gönderme yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı III. Charles’ın Washington temasları kapsamında Beyaz Saray’da düzenlenen kabul töreninde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Basına açık bölümde konuşan Trump, Charles’ın gün içinde ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmayı övdü.

"DEMOKRATLARI AYAĞA KALDIRMAYI BAŞARDI"

Trump, “Charles’ı bugün Kongre’de yaptığı harika konuşma için tebrik etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Ardından sözlerine esprili bir tonla devam eden Trump, “Demokratları ayağa kaldırmayı başardı, ben bunu hiç yapamadım” dedi.

SALONDA KAHKAHA SESLERİ YÜKSELDİ

Trump’ın bu sözleri salonda bulunan davetliler arasında gülüşmelere yol açtı. Görüntülerde Kral Charles’ın da bu espriye tebessümle karşılık verdiği dikkat çekti. Trump’ın konuşma sırasında rahat ve kendinden emin tavırları öne çıkarken, Charles’ın diplomatik bir duruş sergilediği görüldü.

GÖRÜŞMEDE DOSTLUK MESAJI

İki liderin görüşmesinde ABD ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi. Trump, Charles’ın ziyaretinin iki ülke arasındaki tarihi bağları daha da pekiştirdiğini ifade etti.

Öte yandan görüntülerde Trump’ın zaman zaman doğrudan Charles’a hitap ederek samimi bir iletişim kurduğu, Charles’ın ise daha ölçülü ve resmi bir üslupla karşılık verdiği gözlemlendi.