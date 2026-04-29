Trump, Kral Charles'ın tüm kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanmasına imrendi: Ben bunu başaramadım - Son Dakika
Trump, Kral Charles'ın tüm kongre üyeleri tarafından ayakta alkışlanmasına imrendi: Ben bunu başaramadım

29.04.2026 09:54
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ağırladığı Kral Charles’ın ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmayı överken Demokratlara yönelik esprili bir göndermede bulundu. “Demokratları ayağa kaldırmayı başardı, ben bunu hiç yapamadım” sözleri salonda kahkahalara neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Kralı III. Charles’ı ağırladığı sırada yaptığı espriyle salonda kahkahalara neden oldu. Trump, Charles’ın Kongre’de yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak Demokratlara gönderme yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Kralı III. Charles’ın Washington temasları kapsamında Beyaz Saray’da düzenlenen kabul töreninde dikkat çeken bir açıklama yaptı. Basına açık bölümde konuşan Trump, Charles’ın gün içinde ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmayı övdü.

"DEMOKRATLARI AYAĞA KALDIRMAYI BAŞARDI"

Trump, “Charles’ı bugün Kongre’de yaptığı harika konuşma için tebrik etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. Ardından sözlerine esprili bir tonla devam eden Trump, “Demokratları ayağa kaldırmayı başardı, ben bunu hiç yapamadım” dedi.

SALONDA KAHKAHA SESLERİ YÜKSELDİ

Trump’ın bu sözleri salonda bulunan davetliler arasında gülüşmelere yol açtı. Görüntülerde Kral Charles’ın da bu espriye tebessümle karşılık verdiği dikkat çekti. Trump’ın konuşma sırasında rahat ve kendinden emin tavırları öne çıkarken, Charles’ın diplomatik bir duruş sergilediği görüldü.

GÖRÜŞMEDE DOSTLUK MESAJI

İki liderin görüşmesinde ABD ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi. Trump, Charles’ın ziyaretinin iki ülke arasındaki tarihi bağları daha da pekiştirdiğini ifade etti.

Öte yandan görüntülerde Trump’ın zaman zaman doğrudan Charles’a hitap ederek samimi bir iletişim kurduğu, Charles’ın ise daha ölçülü ve resmi bir üslupla karşılık verdiği gözlemlendi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ilk etabında test sürüşleri başladı
“Size de operasyon yapılacak“ iması Belediye Başkanı Alper Yeğin’i küplere bindirdi "Size de operasyon yapılacak" iması Belediye Başkanı Alper Yeğin'i küplere bindirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı
Otel odasında asılı bulunan Başak’ın ölümünde sır perdesi aralandı Otel odasında asılı bulunan Başak'ın ölümünde sır perdesi aralandı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı Merak edilen soruya yanıt geldi Akaryakıtta eşel mobil sistemi kalkacak mı? Merak edilen soruya yanıt geldi
Ukrayna, Rusya’daki petrol rafinerisini vurdu Alevler gökyüzünü kapladı Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu! Alevler gökyüzünü kapladı
İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa’nın cezasını onadı İstinaf, eski sevgilisini vahşice katleden Musa'nın cezasını onadı
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray’ı sarstı Aşk faturası 40 bin doları aştı: Güvenlik Danışmanının gizli ilişkisi Beyaz Saray'ı sarstı

09:53
Derbiye damga vuran Talisca konuştu
Derbiye damga vuran Talisca konuştu
09:45
TOKİ İstanbul kurasında “7 haneli numara“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
TOKİ İstanbul kurasında "7 haneli numara" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yanıt geldi
09:42
Yüzsüzlüğün bu kadarı Ederson’un ayrılmak için istediği sattığı maçtan daha çok konuşulur
Yüzsüzlüğün bu kadarı! Ederson'un ayrılmak için istediği sattığı maçtan daha çok konuşulur
09:39
Kral Charles’tan Trump’a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz
09:23
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
Trump seremoni sırasında Kraliçe Camilla’nın önüne geçti
09:19
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı
09:14
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
Seyir halindeki otobüsün şoförü bayıldı! Dehşeti yaşayan çocuklar bakın ne yaptı
08:22
Şemsiyesiz çıkmayın İstanbul’da hava bir anda değişecek
Şemsiyesiz çıkmayın! İstanbul'da hava bir anda değişecek
06:46
ABD’nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu
05:51
“El Jardinero“ 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
"El Jardinero" 100 asker, 6 helikopter ve 4 uçağın katıldığı operasyonla yakalandı
