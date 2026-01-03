Trump, Maduro ve Eşinin Yakalandığını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalandıktan sonra New York'a götürüldüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonun detaylarını bir ABD kanalına verdiği röportajda paylaştı. Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden süreci takip ettiğini belirten Trump, ABD ordusunun performansını övdü. Trump, "Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon şovu izler gibi izledim. O hızı, o şiddeti görseydiniz... İnanılmaz bir şeydi. Ekibim harika bir iş çıkardı, dünya üzerinde böyle bir manevrayı yapabilecek başka bir ülke yok" ifadelerini kullandı.

Operasyon için hava şartlarının mükemmel olmasını beklediklerini belirten Trump, "Bunu 4 gün önce yapacaktık ama hava mükemmel değildi. Hava aniden açıldı ve 'başlayın' dedik" açıklamasında bulundu. Trump, Maduro'nun yakalandığı yerle ilgili de "Evden ziyade bir kaleyi andırıyordu, her tarafı çelikle çevriliydi" detayını paylaştı.

Maduro ve eşinin ABD tarafından yakalandıktan sonra helikopter ve gemi yoluyla New York'a götürüldüğünü belirten Trump, çiftin burada haklarındaki iddianamelerle yüzleşeceğini söyledi. Operasyonun gerekçesi olarak uyuşturucu ticaretini ve can kayıplarını gösteren Trump, "Çok sayıda insanı, Amerikalıları ve kendi halkını öldürdüler. Uyuşturucu yüzünden yılda yüz binlerce insanımızı kaybediyoruz, artık buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, operasyon sırasında ABD askerlerinden ölen olmadığını, sadece birkaç yaralanma yaşandığını da belirtti. Trump, "Birkaç kişi vuruldu ama geri döndüler ve durumlarının oldukça iyi olduğu söyleniyor" dedi.

Şu an Norveç'te bulunan muhalif lider Maria Corina Machado'nun desteklenip desteklenmeyeceği sorusuna ise Trump, "Buna şu an bakacağız. Bildiğiniz gibi bir başkan yardımcıları var. Maduro'nun seçimi bir rezaletti ama şu an o kararı verme aşamasındayız. İşe çok fazla dahil olacağız" değerlendirmesinde bulundu.