Trump, Maduro ve Eşinin Yakalandığını Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump, Maduro ve Eşinin Yakalandığını Açıkladı

Trump, Maduro ve Eşinin Yakalandığını Açıkladı
03.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Maduro'nun ABD'deki operasyonla yakalandığını ve New York'a götürüldüğünü duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalandıktan sonra New York'a götürüldüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonun detaylarını bir ABD kanalına verdiği röportajda paylaştı. Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden süreci takip ettiğini belirten Trump, ABD ordusunun performansını övdü. Trump, "Kelimenin tam anlamıyla bir televizyon şovu izler gibi izledim. O hızı, o şiddeti görseydiniz... İnanılmaz bir şeydi. Ekibim harika bir iş çıkardı, dünya üzerinde böyle bir manevrayı yapabilecek başka bir ülke yok" ifadelerini kullandı.

Operasyon için hava şartlarının mükemmel olmasını beklediklerini belirten Trump, "Bunu 4 gün önce yapacaktık ama hava mükemmel değildi. Hava aniden açıldı ve 'başlayın' dedik" açıklamasında bulundu. Trump, Maduro'nun yakalandığı yerle ilgili de "Evden ziyade bir kaleyi andırıyordu, her tarafı çelikle çevriliydi" detayını paylaştı.

Maduro ve eşinin ABD tarafından yakalandıktan sonra helikopter ve gemi yoluyla New York'a götürüldüğünü belirten Trump, çiftin burada haklarındaki iddianamelerle yüzleşeceğini söyledi. Operasyonun gerekçesi olarak uyuşturucu ticaretini ve can kayıplarını gösteren Trump, "Çok sayıda insanı, Amerikalıları ve kendi halkını öldürdüler. Uyuşturucu yüzünden yılda yüz binlerce insanımızı kaybediyoruz, artık buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trump, operasyon sırasında ABD askerlerinden ölen olmadığını, sadece birkaç yaralanma yaşandığını da belirtti. Trump, "Birkaç kişi vuruldu ama geri döndüler ve durumlarının oldukça iyi olduğu söyleniyor" dedi.

Şu an Norveç'te bulunan muhalif lider Maria Corina Machado'nun desteklenip desteklenmeyeceği sorusuna ise Trump, "Buna şu an bakacağız. Bildiğiniz gibi bir başkan yardımcıları var. Maduro'nun seçimi bir rezaletti ama şu an o kararı verme aşamasındayız. İşe çok fazla dahil olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Donald Trump, New York, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Maduro ve Eşinin Yakalandığını Açıkladı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı
İki ilde birden görüldü Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı İki ilde birden görüldü! Gökyüzündeki gizemli parlak cisim merak uyandırdı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme 200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi 15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok

08:22
ABD’nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
ABD'nin Maduro hamlesi dünyayı ikiye böldü
07:55
Trump, Venezuela’dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı
07:06
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
07:06
ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı Herkes aynı detaya takıldı
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı
02:16
İngiltere ve Fransa’dan Suriye’de DEAŞ’a yönelik ortak operasyon
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon
02:12
Maduro New York’a böyle getirildi Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 09:04:43. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, Maduro ve Eşinin Yakalandığını Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.