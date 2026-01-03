Trump, Maduro'yu Yargılamak Üzere ABD'ye Getirtti - Son Dakika
Politika

Trump, Maduro'yu Yargılamak Üzere ABD'ye Getirtti

Trump, Maduro\'yu Yargılamak Üzere ABD\'ye Getirtti
03.01.2026 19:27
Trump, Maduro'nun ABD'ye helikopter ve gemilerle getirileceğini açıkladı ve operasyonu anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yargılanmak üzere helikopter ve gemiler aracılığıyla ABD'nin New York şehrine getirileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik hava saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. ABD merkezli Fox News televizyonuna konuşan Trump, Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonun 4 gün önce gerçekleştirilmesinin planlandığını ancak hava şartlarının elverişli olmaması nedeniyle bugün gerçekleştirildiğini belirterek, "Hava şartlarının mükemmel olması gerekiyordu. Hava aniden açıldı ve biz de emri verdik" ifadelerini kullandı.

Trump, Maduro'nun yakalandığı anları canlı olarak izlediğini belirterek, "Tıpkı bir televizyon dizisi izliyormuşum gibiydi. Hızı ve aksiyonu görmeniz gerekiyordu, muhteşem bir şeydi. Takımım inanılmaz bir iş çıkardı, başka hiçbir ülke böyle bir manevra gerçekleştiremez" ifadelerini kullandı.

"Maduro'nun yakalandığı yer kaleye benziyordu"

Trump, operasyon sırasında bazı ABD askerlerinin yaralandığını ancak kendi taraflarında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını belirtti. ABD Başkanı ayrıca Maduro'nun yakalandığı konutta çeşitli güvenlik önlemleri alındığının altını çizerek, "Burası evden çok bir kaleye benziyordu. Her tarafı sağlam çelikle kaplıydı" dedi.

Trump, ABD yönetiminin silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ile suçladığı Maduro'nun yargılanmak üzere eşi ile birlikte gemi ve helikopterler aracılığıyla New York'a getirileceklerini bildirdi.

"Muhalefet liderinin desteklenmesi değerlendirilecek"

Trump, kendisine yöneltilen, ABD'nin Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'yu destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin soruya, "Bunu değerlendireceğiz" cevabını verdi. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Decly Rodriguez'e değinerek, "Bildiğiniz üzere Venezuela'nın bir devlet başkanı yardımcısı var. Nasıl bir seçim gerçekleştirdiler bilmiyorum ancak Maduro'nun seçilmesinin bir rezalet olduğunu biliyorsunuz" dedi.

"Petrol şirketlerimiz Venezuela petrol endüstrisinde aktif rol oynayacak"

ABD Başkanı, Venezuela'daki petrol kaynaklarına ilişkin çeşitli faaliyetler planlandığını belirterek, ABD merkezli petrol şirketlerinin Venezuela petrol endüstrisine çok güçlü bir şekilde müdahil olacağının altını çizdi. Trump, "Dünyadaki en iyi, en büyük petrol şirketlerine sahibiz ve onlar da bu işin içinde çok aktif rol alacaklar" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

