Trump'tan Venezuela Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan Venezuela Açıklaması

Trump\'tan Venezuela Açıklaması
15.11.2025 04:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Venezuela'ya saldırı planlarını gizlerken, uyuşturucu trafiğiyle mücadelede ilerleme kaydetti.

BD Başkanı Trump, hafta sonu tatilini geçirmek üzere Washington'dan Florida'ya giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"NE OLACAĞINI SİZE SÖYLEMEM"

Trump, Venezuela'ya yönelik herhangi bir saldırı planına karar verip vermediğine ilişkin sorulara net yanıtlar vermekten kaçındı.

"Neler olacağını size söyleyemem ama bazı fikirler var." değerlendirmesini yapan Trump, kendileri için ABD'ye uyuşturucu girmesini engellemeye yönelik adımların değerli olduğunu söylemekle yetindi.

ABD Başkanı, "Ne olacağını size söyleyemem ancak uyuşturucunun ülkeye (ABD'ye) girmesini engelleme konusunda Venezuela'da büyük ilerleme kaydettik." yorumunu yaptı.

Trump ayrıca, bu konuda Meksika ve Kolombiya gibi ülkelerle de yakın temasta olduklarını ve bu çabalarının ardından ABD'ye giren uyuşturucunun önemli ölçüde azaldığını söyledi.

ASKERİ SEÇENEK İDDİASI

ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD'li üst düzey askeri yetkililerin, Başkan Trump'a, Venezuela topraklarına saldırı dahil "güncellenmiş askeri seçenekleri" sunduğu iddia edilmişti.

Trump, Venezuela'ya Saldırı Planları Hakkında Net Bir Yanıt Vermedi

ABD'DEN FİLO PAYLAŞIMI

"Narko-teröristlerle mücadele" için Latin Amerika'da "Güney Mızrağı" adlı yeni bir askeri harekat başlattıklarını duyuran ABD'den yeni hamle geldi. ABD Güney Komutanlığı, Karayipler'e gönderilen dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'a dair yeni görüntüler paylaştı.

En büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un da yer aldığı paylaşımda gemiye çok sayıda savaş uçağının da eşlik ettiği görüldü.

Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

KARAYİPLERDE'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dış Politika, Venezuela, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan Venezuela Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı 2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı
Yolda yürüyen kadına saldıran şahıs yakalandı Yolda yürüyen kadına saldıran şahıs yakalandı
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı’nda tören düzenlendi 20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi
Kar geliyor Hava bir anda değişecek Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Hepsi bomba Rafa Silva’nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın
Pusuya yattı bekliyor Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak
Investco Holding’in 20 grup şirketine kayyum atandı Investco Holding'in 20 grup şirketine kayyum atandı

08:10
3 ile mevsimin ilk karı düştü Yollar kapandı
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
07:52
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe
07:16
Dilovası yangınında can kaybı 7’ye yükseldi
Dilovası yangınında can kaybı 7'ye yükseldi
01:19
Görüntü Türkiye’den Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
22:22
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı
İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı
22:10
Suriye’nin başkenti Şam’da şiddetli patlamalar
Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlamalar
20:53
Şanlıurfa’da toz taşınımı Şehir resmen kızıla boyandı
Şanlıurfa'da toz taşınımı! Şehir resmen kızıla boyandı
19:42
Gazze’de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar Dünyaya hayati bir çağrıları var
Gazze'de savaş yetmedi, şimdi de sular altında kaldılar! Dünyaya hayati bir çağrıları var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2025 08:34:15. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan Venezuela Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.