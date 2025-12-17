Trump'tan "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıkları ülkeye açık tehdit: Büyük şok yaşayacaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump'tan "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıkları ülkeye açık tehdit: Büyük şok yaşayacaklar

Trump\'tan "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıkları ülkeye açık tehdit: Büyük şok yaşayacaklar
17.12.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıkları Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdi. Ülkeyi açık açık tehdit eden Trump "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır" dedi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha Venezuela yönetimini sert şekilde hedef aldı.

"TARİHİN EN BÜYÜK DONANMASI TARAFINDAN KUŞATILDILAR"

Venezuela yönetimini "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıklarını kaydeden Trump, "Venezuela, Güney Amerika tarihinin en büyük donanması tarafından tamamen kuşatılmıştır. Bu donanma giderek büyüyecek ve onlara daha önce hiç görmedikleri bir şok yaşatacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"KUŞATMA ÇALDIKLARINI İADE EDENE KADAR SÜRECEK

Söz konusu kuşatmanın, Venezuela'nın ABD'den çaldığını iddia ettiği tüm petrol, toprak ve diğer varlıkları iade edene kadar süreceğini kaydeden Trump, "Bu nedenle bugün, Venezuela'ya giren ve çıkan yaptırıma tabi tüm petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını veriyorum." ifadesini kullandı.

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin "gayrimeşru" olduğunu savunan Trump, "kendilerinden çalınan" petrol sahalarından elde edilen petrol ile Venezuela yönetiminin finanse edildiğini ileri sürdü.

"DERHAL ABD'YE İADE EDİLMELİ"

ABD Başkanı Trump, "Amerika, düşmanca bir rejimin petrolümüzü, topraklarımızı veya diğer varlıklarımızı almasına izin vermeyecektir. Bu varlıkların tümü derhal Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmelidir." vurgusunu yaptı.

Kaynak: AA

Güney Amerika, Donald Trump, Venezuela, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'tan 'yabancı terör örgütü' olarak tanıdıkları ülkeye açık tehdit: Büyük şok yaşayacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Amerika katil katil 5 1 Yanıtla
  • hatay123 hatay123:
    Allah abd nin binbir belasını versin inşallah yarına kalmaz abd diye biyer kalmaz... 5 1 Yanıtla
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Piç kurusu 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu Gören almadan gitmiyor Dalında kalınca pazarın en ucuzu oldu! Gören almadan gitmiyor
Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi Eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık tahliye edildi
12 yaş altı lig müsabakasında skandal Teknik direktör, 18 yaşındaki kadın hakeme tokat attı 12 yaş altı lig müsabakasında skandal! Teknik direktör, 18 yaşındaki kadın hakeme tokat attı
’’Her şey bitti’’ denilerek duyuruldu Rafa Silva’dan net karar ''Her şey bitti'' denilerek duyuruldu! Rafa Silva'dan net karar
Milyonlarca takipçisi vardı Genç fenomen Tucker Genal hayatını kaybetti Milyonlarca takipçisi vardı! Genç fenomen Tucker Genal hayatını kaybetti
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı 3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

14:46
Fatih Terim’in soyunma odası konuşması yeniden gündemde
Fatih Terim'in soyunma odası konuşması yeniden gündemde
14:16
Güney Marmara Otoyolu geliyor İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı
Güney Marmara Otoyolu geliyor! İşte 78 kilometrelik projenin güzergahı
14:05
Beşiktaş’ta deprem Sergen Yalçın 2 isme ’’Güle güle’’ dedi
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme ''Güle güle'' dedi
14:04
Türk-İş’ten Bakan Işıkhan’a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız
13:08
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı
12:49
20 kilo verdi Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu
20 kilo verdi! Tanju Özcan hastalığına dair ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2025 14:50:58. #7.12#
SON DAKİKA: Trump'tan "yabancı terör örgütü" olarak tanıdıkları ülkeye açık tehdit: Büyük şok yaşayacaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.