Trump'tan Yeni Yıl Mesajı : "Yalancı Medya Sizin de Yeni Yılınız Kutlu Olsun"
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump yeni yıl mesajında, "Kıskançlar ve yalan haber yapan medya sizin de yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
ABD
Başkanı Donald Trump
yeni yıl mesajında, "Kıskançlar ve yalan haber yapan medya sizin de yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı
Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yeni yıl mesajı yayınladı. Trump, "Kıskançlar ve yalan haber yapan medya da dahil olmak üzere hepinizin yeni yılı kutlu olsun. 2019 Trump deliliği sendromundan muzdarip olmayan herkes için harika bir yıl olacak, sadece sakin olun ve anın tadını çıkarın, ülkemizde harika şeyler oluyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:32 Kaynak: İHA
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