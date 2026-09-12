Trump tek cümlesiyle İngiltere ve İrlanda’yı karşı karşıya getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda ziyaretinde Kuzey İrlanda'nın geleceğine ilişkin yaptığı açıklamayla İngiltere ile İrlanda arasındaki hassas dengeyi yeniden gündeme taşıdı. İrlanda Başbakanı Micheál Martin ile Dublin'de düzenlediği basın toplantısında Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini istediğini söyleyen Trump, “Eninde sonunda gerçekleşecek, şimdi de olabilir” dedi. Açıklama, Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasına karşı çıkan kesimlerin tepkisini çekti.

TRUMP'TAN İRLANDA'YI KARIŞTIRACAK SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump, iki günlük İrlanda ziyareti kapsamında Dublin'de İrlanda Başbakanı Micheál Martin ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Trump'a, Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti'nin gelecekte birleşmesine ilişkin görüşü soruldu.

Trump, konunun hassas olduğunun farkında olduğunu belirterek buna rağmen İrlanda'nın birleşmesinden yana olduğunu açıkça ifade etti.

“Herhangi bir soruna yol açmak istemiyorum ama birleştiğini görmeyi çok isterim” diyen Trump, İrlanda'nın birleşmesinin sonunda gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

“ENİNDE SONUNDA GERÇEKLEŞECEK”

Trump, açıklamasının devamında, “Benim bakış açıma göre bu eninde sonunda gerçekleşecek. Şimdiden olması da pekâlâ mümkün” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, böyle bir durumda Birleşik Krallık'ın da söz sahibi olacağını kabul ederek, “Birleşik Krallık'ın bu konuda söyleyecekleri olacaktır” dedi. Ancak buna rağmen birleşmenin gerçekleşmesinin “harika bir şey” olacağını savundu.

Trump ayrıca İrlanda Başbakanı Micheál Martin için birleşme sürecini ilerletebilecek “doğru adam” ifadesini kullandı.

LONDRA'DAN TRUMP'A DİKKAT ÇEKEN YANIT

Trump'ın açıklamaları Londra'da da yakından takip edildi. İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın ofisi, ABD Başkanı'nın sözlerinin ardından hükümetin Kuzey İrlanda konusundaki tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Burnham daha önce, Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması konusunda yeni bir referandum için şu anda kamuoyunda çoğunluk desteği bulunmadığını belirtmişti. Hükümet sözcüsü de bu tutumun Trump'ın açıklamalarının ardından değişmediğini bildirdi.

KUZEY İRLANDA NEDEN BU KADAR HASSAS?

Kuzey İrlanda'nın statüsü, İngiltere ile İrlanda arasındaki en hassas siyasi meselelerden biri olmayı sürdürüyor.

Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'ın parçası olarak kalmasını isteyen unionist kesim ile İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesini savunan milliyetçiler arasındaki anlaşmazlık, geçmişte onlarca yıl süren çatışmalara yol açtı.

1960'ların sonlarından 1998'e kadar süren “Troubles” döneminde yaklaşık 3 bin 600 kişi hayatını kaybetti. 1998'de imzalanan Belfast/Good Friday Anlaşması, Kuzey İrlanda'nın statüsünün demokratik yollarla değiştirilmesinin önünü açtı.

Anlaşmaya göre Kuzey İrlanda'nın İrlanda Cumhuriyeti ile birleşmesine ilişkin bir referandum, bunun gerçekleşeceğine dair çoğunluk desteğinin oluşmasının muhtemel olduğuna karar verilmesi halinde gündeme gelebiliyor. Referandumun düzenlenmesi konusunda mevcut sistemde karar yetkisi İngiliz hükümetinin Kuzey İrlanda'dan sorumlu bakanında bulunuyor.

TRUMP'IN SÖZLERİ ALIŞILMADIK BİR ÇIKIŞ OLDU

Trump'ın açıklaması, ABD başkanlarının Kuzey İrlanda konusunda uzun süredir koruduğu görece dengeli tutum açısından da dikkat çekti. ABD'nin 1998 barış sürecinde önemli bir rolü bulunurken, Trump'ın açık şekilde İrlanda'nın birleşmesinden yana olduğunu söylemesi tartışmayı yeniden uluslararası gündeme taşıdı.

Trump'ın İrlanda ziyareti yalnızca siyasi görüşmelerle sınırlı kalmayacak. ABD Başkanı, İrlanda Açık golf turnuvasının düzenlendiği Doonbeg'deki golf tesisine de gidecek. Ziyaret nedeniyle İrlanda'da kapsamlı güvenlik önlemleri alındığı ve protestoların planlandığı bildirildi.