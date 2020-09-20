Trump, TikTok anlaşmasını imzalayacağını açıkladı - Son Dakika

Trump, TikTok anlaşmasını imzalayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Walmart-Oracle ortaklığında satın alınmasından sonra anlaşmayı imzalayacağını açıkladı.

Trump, TikTok anlaşmasını imzalayacağını açıkladı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Walmart- Oracle ortaklığında satın alınmasından sonra anlaşmayı imzalayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet göstermeye devam etmesine izin verecek bir anlaşmayı desteklediğini ve satışına onay vereceğini açıkladı. Trump, seçim çalışmaları kapsamında Kuzey Carolina'ya hareketinden önce Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Walmart ile California merkezli Oracle teknoloji şirketi ortaklığında yapılan teklife yeşil ışık yaktığını belirterek, anlaşmanın tamamen güvenli olacağını ve Çin ile hiçbir ilgisinin olmayacağını, yeni şirketin 25 bin kişiyi işe alacağını açıkladı.

Yaklaşık 100 milyon Amerikalının TikTok kullandığını ve Çin'in bu verilere erişme potansiyeli hakkındaki endişelerini dile getiren Trump, "TikTok'un Amerika'daki merkezi Teksas eyaletinde olacak, firmanın ülkemizin gerçek tarihi üzerine eğitim için 5 milyar dolarlık bir bağış yapacağım, böyle bir anlaşma ülkemiz için iyi olacak, hem de ulusal güvenliğimizi koruyan bir anlaşma yapılmış olacak" ifadelerini kullandı.

Anlaşma ile ilgili olarak, Oracle teknoloji şirketinin, TikTok'un tüm ABD kullanıcı verilerini barındırmaktan ve ABD ulusal güvenlik gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için bilgisayar sistemlerinin güvenliğini sağlamaktan sorumlu olacağı açıklandı.

Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacağını duyurmuştu. Trump, 6 Ağustos'ta ise ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Oracle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 09:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trump, TikTok anlaşmasını imzalayacağını açıkladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Taylandlı öğretmenin ödevini yapmadığı için 100 kere zıplama cezası verdiği 13 yaşındaki öğrenci öldü Eran Zahavi, PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1289 oyla yeniden genel başkan seçildi 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş ve Trabzonspor yöneticilerine tepki: Madem hakemler şerefsiz, neden TFF'yi ibra ettiniz Kapıyı kırıp bahçeye girdi! Ev sahibinin ayağını dürterek uyandıran ayı şaşkınlık yarattı e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti
Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti Tottenham, Southampton'ı 5-2 mağlup etti         
15:59
100 metrekarelik dairede 110 kediyle yaşıyordu! Evden tahliye edilen kiracı kedileriyle ortada kaldı 100 metrekarelik dairede 110 kediyle yaşıyordu! Evden tahliye edilen kiracı kedileriyle ortada kaldı         
14:23
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
Kaza yapıp inkar etti, MOBESE kameralarından tespit edildi Kaza yapıp inkar etti, MOBESE kameralarından tespit edildi         
13:46
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
Öfkeli baba çocukların tartışmasına karıştı, oğluna tekme atan çocuğu dakikalarca dövdü Öfkeli baba çocukların tartışmasına karıştı, oğluna tekme atan çocuğu dakikalarca dövdü         
12:03
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Valiler arasındaki Valiler arasındaki "Anadolu Aslanı" atışması gülümsetti         
10:29
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı Mekanı kurşunlamanın bedeli ağır oldu: Dövüldü, araçtan yola atıldı, başka bir aracın altında kaldı         
09:21
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar         
19:00
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 16:08:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump, TikTok anlaşmasını imzalayacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei