Trump yapay zekayla kaplanı yere serdi - Son Dakika
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Trump yapay zekayla kaplanı yere serdi

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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'de bir gencin hayatını kaybettiği kaplan saldırısına ait görüntülerin yapay zekayla değiştirilmiş versiyonunu paylaştı. Videoda Trump'ın kaplanla güreşerek hayvanı yere yatırdığı ve ardından ona sarıldığı görüldü. Gerçek saldırıda William Chapman isimli genç hayatını kaybederken Trump'ın kendisini kahraman olarak gösterdiği paylaşım dikkat çekti.

İngiltere'deki Yorkshire Wildlife Park'ta yaşanan ve William Chapman isimli gencin ölümüyle sonuçlanan kaplan saldırısı, bu kez ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı yapay zeka videosuyla gündeme geldi.

Trump'ın sosyal medya hesabında paylaştığı belirtilen görüntülerde, gerçek saldırı videosu yapay zeka yardımıyla değiştirilerek ABD Başkanı olayın merkezine yerleştirildi.

ÖNCE YERE SERDİ, SONRA SARILDI

Yapay zekayla hazırlanan videoda Trump'ın kaplanla mücadele ettiği, hayvanı yere yatırarak etkisiz hale getirdiği ve ardından ona sarıldığı görüldü. Gerçek bir olayı temel alan ancak yaşananları tamamen farklı şekilde gösteren video, sosyal medyada dikkat çekti.

Trump yapay zekayla kaplanı yere serdi

GERÇEK OLAYDA BİR GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Videonun temel alındığı olay, İngiltere'nin Doncaster kenti yakınlarındaki Yorkshire Wildlife Park'ta meydana gelmişti. William Chapman, güvenlik bariyerlerini aşarak Altai isimli Amur kaplanının bulunduğu alana girmiş ve hayvanın saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından park yönetimi kaplanın uyutulmayacağını açıklarken saldırıyla ilgili inceleme başlatılmıştı.

Trump yapay zekayla kaplanı yere serdi
Donald TrumpABD BaşkanıYapay ZekaİngiltereDünyaSon Dakika

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